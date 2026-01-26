Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Kultur > Wirtschaftsfachoberschule öffnet ihre Tore
Tage der offenen Tür an der WFO „Franz Kafka“ Meran

Wirtschaftsfachoberschule öffnet ihre Tore

Montag, 26. Januar 2026 | 09:30 Uhr
Tagederoffenen Tür2
Wirtschaftsfachoberschule „F. Kafka“
Schriftgröße

Von: mk

Meran – Am vergangenen Freitagnachmittag sowie am Samstagvormittag empfing die Wirtschaftsfachoberschule „Franz Kafka“ in Meran Besucherinnen und Besucher, die sich für die Schule interessieren. Über 250 Gäste, hauptsächlich Mittelschülerinnen und Mittelschüler mit ihren Eltern, besuchten die Schule an den „Tagen der offenen Tür“. Dabei hatten die Gäste die Möglichkeit, den Schulalltag direkt zu erleben und unser schulspezifisches Angebot – von der Übungsfirma über Erasmus+ bis hin zur Welt der Informatik – kennenzulernen.

Die Besucherinnen und Besucher wurden von engagierten Schülerinnen und Schülern durch das Schulgebäude begleitet. Über mehrere Stockwerke hinweg wurden den Gästen verschiedene schulspezifische Aspekte gezeigt. Zudem konnten die Besuchergruppen am Samstagvormittag direkt dem Unterricht in einigen Klassen beiwohnen.

Ein Highlight war mit Sicherheit das Arbeiten in der Übungsfirma sowie die Welt der Informatik. „Außerdem war es uns ein besonderes Anliegen zu zeigen, wie sehr die Mehrsprachigkeit in den verschiedenen Fächern gefördert wird“, erklärt Schuldirektor Matthias Ratering. Viele Besucherinnen und Besucher zeigten sich zudem begeistert vom Erasmus+-Projekten und dem Projekt SegeLn (Selbstgesteuertes Lernen), das in vielen Klassen des Trienniums bereits zum Alltag geworden ist.

„Als Schulgemeinschaft war es uns auch wichtig, die persönliche Beratung der Schülerinnen und Schüler durch unser ZIB (Zentrum für Information und Beratung) zu unterstreichen und zu zeigen, in wie vielen Bereichen der Persönlichkeitsentwicklung Projekte stattfinden. Wir freuen uns über diese gelungenen Tage und über alle, die uns besucht haben. Zudem freuen wir uns über alle neuen Schülerinnen und Schüler, die sich – vielleicht auch aufgrund dieser Tage der offenen Tür – für unsere Schule entschieden haben oder sich noch vor Ablauf der Anmeldefrist (15. Februar 2026) entscheiden werden“, so Ratering.

Bezirk: Burggrafenamt

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Burggrafenamt

Meistkommentiert
ICE-Agenten bei Olympia: Das sagt Innenminister Piantedosi
Kommentare
96
ICE-Agenten bei Olympia: Das sagt Innenminister Piantedosi
Schnee und Regen fordern Tribut auf der Straße
Kommentare
45
Schnee und Regen fordern Tribut auf der Straße
Brand in Crans-Montana: Schweizer Präsident verständnisvoll
Kommentare
39
Brand in Crans-Montana: Schweizer Präsident verständnisvoll
So soll das Luxushotel auf dem Mond aussehen
Kommentare
38
So soll das Luxushotel auf dem Mond aussehen
Tod auf Südtiroler Rodelpiste: Familie erhält 630.000 Euro Schadenersatz
Kommentare
35
Tod auf Südtiroler Rodelpiste: Familie erhält 630.000 Euro Schadenersatz
Anzeigen
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 