Wirtschaftsfachoberschule öffnet ihre Tore

Meran – Am vergangenen Freitagnachmittag sowie am Samstagvormittag empfing die Wirtschaftsfachoberschule „Franz Kafka“ in Meran Besucherinnen und Besucher, die sich für die Schule interessieren. Über 250 Gäste, hauptsächlich Mittelschülerinnen und Mittelschüler mit ihren Eltern, besuchten die Schule an den „Tagen der offenen Tür“. Dabei hatten die Gäste die Möglichkeit, den Schulalltag direkt zu erleben und unser schulspezifisches Angebot – von der Übungsfirma über Erasmus+ bis hin zur Welt der Informatik – kennenzulernen.

Die Besucherinnen und Besucher wurden von engagierten Schülerinnen und Schülern durch das Schulgebäude begleitet. Über mehrere Stockwerke hinweg wurden den Gästen verschiedene schulspezifische Aspekte gezeigt. Zudem konnten die Besuchergruppen am Samstagvormittag direkt dem Unterricht in einigen Klassen beiwohnen.

Ein Highlight war mit Sicherheit das Arbeiten in der Übungsfirma sowie die Welt der Informatik. „Außerdem war es uns ein besonderes Anliegen zu zeigen, wie sehr die Mehrsprachigkeit in den verschiedenen Fächern gefördert wird“, erklärt Schuldirektor Matthias Ratering. Viele Besucherinnen und Besucher zeigten sich zudem begeistert vom Erasmus+-Projekten und dem Projekt SegeLn (Selbstgesteuertes Lernen), das in vielen Klassen des Trienniums bereits zum Alltag geworden ist.

„Als Schulgemeinschaft war es uns auch wichtig, die persönliche Beratung der Schülerinnen und Schüler durch unser ZIB (Zentrum für Information und Beratung) zu unterstreichen und zu zeigen, in wie vielen Bereichen der Persönlichkeitsentwicklung Projekte stattfinden. Wir freuen uns über diese gelungenen Tage und über alle, die uns besucht haben. Zudem freuen wir uns über alle neuen Schülerinnen und Schüler, die sich – vielleicht auch aufgrund dieser Tage der offenen Tür – für unsere Schule entschieden haben oder sich noch vor Ablauf der Anmeldefrist (15. Februar 2026) entscheiden werden“, so Ratering.