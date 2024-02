DinXDo der Jungschar: Wochenendkurs mit vielfältigen Workshops

Lichtenstern – Über 60 Leiterinnen und Leiter von Jungschar- und Minigruppen aus dem ganzen Land nahmen am vergangenen Wochenende am traditionellen Kurs „DinXDo“ der Katholischen Jungschar Südtirols teil. Mit großem Engagement besuchten die Jugendlichen die verschiedenen Workshops im Haus der Familie in Lichtenstern am Ritten.

Der Wochenendkurs „DinXDo“ der Jungschar, früher Werkstattseminar genannt, gibt es bereits seit über 30 Jahren und ist immer noch das Highlight des Kursprogramms. Über 60 Gruppenleiter:innen, die ehrenamtlich Kinder in den Jungschar- und Minigruppen betreuen, verbrachten das vergangene Wochenende im Haus der Familie. „Auch dieses Jahr herrschte beim DinXDo wieder gute Stimmung. Viele Gruppenleiter:innen aus ganz Südtirol kamen zusammen, bildeten sich weiter und tauschten sich aus“, erzählt Alexandra Felderer, erste Vorsitzende der Katholischen Jungschar Südtirols.

Vielfältige Workshops

Die Jugendlichen erwartete beim DinXDo wieder ein breit gefächertes Angebot. Insgesamt wurden sieben verschiedene pädagogische, spielerische, musikalische, kreative und religiöse Workshops angeboten. So lernten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zum Beispiel neue und alte Lieder, Tänze, Spiele, Bastelideen, Ideen zum Jahresthema der Jungschar „Abenteuer Kirche“ kennen und bekamen zu den Themen Inklusion und (Cyber-)Mobbing wichtige Inputs und Hilfestellungen. Zum Abschluss des Kurswochenendes am Sonntag feierten die Anwesenden gemeinsam mit Jungscharseelsorger Gottfried Ugolini einen Gottesdienst zum Thema „Du bist mir wichtig“, welches auch das Motto der diesjährigen „Aktion unVerzichtbar“ ist, die die Jungschar mitträgt. Gottfried Ugolini betonte im Gottesdienst vor allem die Wichtigkeit der Fastenzeit, der Solidarität sowie der Zuversicht.

„Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer konnten Verschiedenstes für ihre Arbeit mit den Kindern vor Ort mitnehmen. Die Fort- und Weiterbildung der Gruppenleiter:innen ist uns als Jungschar ein wichtiges Anliegen. Jedes Jahr bieten wir von September bis Mai ein vielfältiges Kursprogramm an“, so Felderer. Unterstützt wird die Tätigkeit der Jungschar vom Amt für Jugendarbeit der Provinz Bozen.