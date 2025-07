Diplomverleihung 2025 an der Landeshotelfachschule Kaiserhof

Von: luk

Meran – Auch dieses Jahr haben zahlreiche Maturantinnen und Maturanten ihre ersehnte Abschlussprüfung an der Landeshotelfachschule Kaiserhof erfolgreich absolviert. Insgesamt traten 102 Schüler zur Matura an und bestanden diese. Drei Schüler erreichten die Höchstpunktzahl von 100 Punkte. Die offizielle Diplomübergabe fand traditionell im Rahmen einer kleinen Feier statt.

An zwei aufeinanderfolgenden Vormittagen (8. und 9. Juli) kamen Maturanten, deren Eltern, Klassenvorstände, Lehrpersonen sowie Vertreter des HGV und der HGJ in den Kaiserhof, um der Diplomverleihung beizuwohnen. Am Dienstag wurden die Diplome an die Absolventen der Klassen 5A, 5B und 5D durch HGV-Präsident Manfred Pinzger und Florian Wörndle, HGJ-Bezirksobmann Meran/Vinschgau, verliehen, während am Mittwoch die Klassen 5C, 5E und 5F in Anwesenheit von HGV-Vizepräsidentin Judith Rainer und HGJ-Obmann Daniel Schölzhorn ihre Diplome erhielten.

Die Vertretungen der Verbände hoben die hohe Qualität der Ausbildung am Kaiserhof hervor und bestätigten die Attraktivität der Hotel- und Tourismusbranche, die in den vergangenen Jahren viele Schritte gesetzt hat, um attraktiver Arbeitgeber für die Jugendlichen zu sein.

Direktor Hartwig Gerstgrasser betonte die hohe Stellung und den Wert der Ausbildung am Kaiserhof, die von Schülern, Eltern und Vertretern der Wirtschaft gleichermaßen geschätzt wird. Der Matura Abschluss kombiniert mit zwei Berufsqualifikationen in Service und Küche – ein Modell, das nicht nur Wissen vermittelt, sondern auch die Persönlichkeit formt und somit nicht nur für die Arbeitswelt, sondern auch für das Leben allgemein relevant ist. Besonders hob er hervor, wie wichtig es sei, auch nach der Ausbildung mit dem Kaiserhof verbunden zu bleiben: „Der 2024 ins Leben gerufene Alumni-Club ist eine große Chance, die genutzt werden sollte. Kaiserhof Schüler seid ihr nur ein paar Jahre, aber Alumni bleibt ihr ein Leben lang.“

Landesrat Philipp Achammer konnte leider nicht persönlich anwesend sein, schickte jedoch eine Grußbotschaft per Video. Ehrengast Manfred Pinzger lobte die Schule als besondere Ausbildungsstätte Südtirols.

Am zweiten Vormittag empfing der Direktor erneut die Maturanten , deren Familienmitglieder und Ehrengäste; Judith Rainer, HGV-Vizepräsidentin, und HGJ-Obmann Daniel Schölzhorn nahmen mit Freude an der Feier teil, um die Leistungen der Maturanten zu würdigen.

Nach der Diplomübergabe wurden an beiden Tagen jene Maturanten , die Spitzenleistungen erzielt haben, mit Weiterbildungs-Gutscheinen, die vom HGV zur Verfügung gestellt wurden, ausgezeichnet.

Ausgezeichnete Maturanten 2025:

Goller Elena, 100 Punkte, Klasse 5E

Saltuari Laura, 100 Punkte, Klasse 5D

Raich Verena, 100 Punkte, Klasse 5F

Kalser Leonie, 98 Punkte, Klasse 5E

Breitenberger Martin, 96 Punkte, Klasse 5A

Schölzhorn Carolin, 95 Punkte, Klasse 5E

Niederstätter Maria, 95 Punkte, Klasse 5D

Grünfelder Paula, 95 Punkte, Klasse 5F

Lercher Sofie, 93 Punkte, Klasse 5C

Stürz Magdalena, 93 Punkte, Klasse 5D

Bekanntlich zeichnen sich Schülerinnen und Schüler des Kaiserhof auch durch die Schulkleidung aus. Um sich symbolisch von der Schulzeit zu verabschieden, entband der Direktor die Maturanten am Ende der Diplomverleihungsfeier von der Krawattenpflicht. Darauf folgte der traditionelle Krawattenwurf, ein Ritual, das die Kaiserhöfler nicht mehr missen möchten.