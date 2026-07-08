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Diplomfeier an der FOS Meran

Drei Maturantinnen mit 100 Punkten und 24 mit 90 und mehr

Mittwoch, 08. Juli 2026 | 16:37 Uhr
Klasse 5TS2
Fachoberschule für Tourismus und Biotechnologie „Marie Curie“, G.
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Von: luk

Meran – 128 Schülerinnen und Schüler aus allen Fachrichtungen der Fachoberschule für Tourismus und Biotechnologie „Marie Curie“ Meran haben ihr letztes Schuljahr erfolgreich abgeschlossen. Zur Diplomfeier im Schatten der großen Bäume des Schulgartens kamen rund 430 Maturantinnen und Maturanten, Eltern, Freundinnen und Freunde sowie Lehrpersonen und Mitarbeiter:innen der Schule, um gemeinsam auf fünf Jahre Oberschule anzustoßen.

Vanessa Innerhofer, scheidende Schülerratsvorsitzende, und Madleen Wenter, haben stellvertretend für alle Maturantinnen und Maturanten die Anwesenden begrüßt, ihre Eindrücke wiedergegeben und an die Freuden und Mühen der Schulzeit an der FOS erinnert. „Wir haben es geschafft, vielen Dank an alle, die uns in und außerhalb der Schule unterstützt und begleitet haben“, betonten Innerhofer und Wenter. Der scheidende Schulratspräsident Thomas Pichler kam ebenfalls zur Feier und beglückwünschte die Schülerinnen und Schüler.

Drei Schülerinnen konnte zur Höchstbewertung 100 Punkte gratuliert werden: Tatiana Baur (Klasse 5BT2), Erza Sinani (5TS2) und Silvia Gaiser (5TS4).

Zahlreiche Maturantinnen und Maturanten schlossen mit hervorragenden 90 oder mehr Punkten ab: Simon Wenter (99 Punkte), Vanessa Innerhofer, Johanna Eisendle und Chiara Messner (98), Emma Mair, Marija Staeva und Laura Pöhl (96), Emily Trogmann, Marie Pircher und Elina Schlechtleitner (95), Kathrin Huber und Alina Rabanser (94), Lena Dissertori, Ailin Schuler, Franziska Federer und Romy Ganthaler (93), Maria Huber, Mara Hölzl und Simone Müller (92), Loreen Sprenger (91) sowie Johanna Gunsch, Anja Coser, Laurenz Walder und Madleen Wenter (90).

Die Schulgemeinschaft feierte mit den drei 100ern und allen anderen Maturantinnen und Maturanten das erfolgreich abgeschlossene Schuljahr und wünscht allen eine erfolgreiche und friedlichere Zukunft.

Bezirk: Burggrafenamt

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