Dritte Ausgabe der Summer School für Medizin-Studenten

Brixen – Auch dieses Jahr findet wieder die Summer School statt. Diese Weiterbildungsveranstaltung wird vom Südtiroler Sanitätsbetrieb organisiert und richtet sich an Studierende der Medizin.­

­

Für alle Studierenden der Medizin, die sich dafür interessieren, bietet der Kurs eine ideale Gelegenheit, den Südtiroler Gesundheitsbetrieb und Themen rund um die Gesundheitsversorgung in Südtirol genauer kennenzulernen. Der Kurs wird vom 18. bis 20. September abgehalten, Veranstaltungsort ist die Cusanus-Akademie in Brixen.

Es werden Insiderinformationen aus erster Hand von Fachärztinnen und – ärzten der Allgemeinmedizin aus Südtirol vermittelt. Für die Ärztinnen und Ärzte von morgen ist dies auf jeden Fall eine wichtige Erfahrung in ihrer persönlichen und beruflichen Entwicklung.

In den Kursen werden, neben anderen interessanten Themen, Fälle aus den Bereichen Neurologie, Allgemeinmedizin und Hämatologie besprochen, es besteht die Möglichkeit, das Berufsleben eines Mediziners oder einer Medizinerin zu erleben und nicht zuletzt werden Weiterbildungsmöglichkeiten und Karriereentwicklungen erörtert. Die Summer School hat sich mit einem reichhaltigen Programm, in dem ein guter Ausgleich zwischen Theorie und Praxis herrscht, der medizinischen Wissensvermittlung verpflichtet.

Auch das Zusammentreffen mit Medizinstudierenden von anderen Universitäten, ist sicherlich ein wichtiger Aspekt. Mit der nunmehr dritte Ausgabe der Summer School zeigt der Südtiroler Gesundheitsbetrieb, dass er auf das Talent und die Förderung des Nachwuchses setzt und mit Optimismus und Hoffnung in die Zukunft blickt.