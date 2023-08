Eigens für Familien: Land Tirol lud zu OperettenSommer

Kufstein – Er ist nicht nur zu einem Fixpunkt im Tiroler Kulturkalender, sondern auch in dem zahlreicher Tiroler Familien geworden: der OperettenSommer. Bereits zum achten Mal lud das Land Tirol heute, Sonntag, wieder zu einer Familienaufführung auf die Festung Kufstein ein. Rund 500 Eintrittskarten wurden im Vorfeld an Familienpass-BesitzerInnen verlost. Auf dem Programm stand mit dem Musical „Jesus Christ Superstar“ von Andrew Lloyd Webber und der Inszenierung durch Enrique Gasa Valga ein erfolgreicher Klassiker über die letzten sieben Tage im Leben Jesu.

Kulturreferent LH Anton Mattle hieß die anwesenden Familien willkommen und gratulierte dem Operetten-Ensemble: „Mit ‚Jesus Christ Superstar‘ wird vor beeindruckender Kulisse ein imposantes und ikonisches Stück präsentiert. Ich gratuliere Enrique Gasa Valga zur bewegenden Inszenierung sowie allen Künstlerinnen und Künstlern zur schauspielerischen, musikalischen und tänzerischen Höchstleistung“. Familienlandesrätin Astrid Mair führt aus: „Familienfreundliche Angebote wie der OperettenSommer sind eine ideale Gelegenheit für einen Freizeitausflug mit der gesamten Familie. Daher freut es mich sehr, dass wir seitens des Landes Tirol auch heuer wieder zu einer Familienaufführung einladen und einer Vielzahl von Tiroler Familien eine Freude machen können.“

Erfolgsprojekt Familienpass

Ob für Aktivitäten im Freizeit- und Kulturbereich oder für Einkäufe – mit dem Tiroler Familienpass, den es seit dem Jahr 2001 gibt, können Familien zahlreiche Vorteile bei über 300 Vorteilsgebern in Tirol nutzen. Dazu zählen etwa Vergünstigungen für Schwimmbäder, Bergbahnen und weitere Familienfreizeit-Orte. Seit Februar dieses Jahres steht der Tiroler Familienpass auch in digitaler Form zur Verfügung – Familienpass zuhause vergessen oder Gutscheine händisch ausschneiden gehören damit der Vergangenheit an. Der Familienpass ist über die kostenlose Land Tirol App nutzbar. Diese steht zum Download im Google PlayStore und Apple App Store zur Verfügung. Alle Informationen dazu finden sich unter www.tirol.gv.at/landtirolapp.

Seit 2017 gilt der Tiroler Familienpass zugleich auch als EuregioFamilyPass und ist damit bei insgesamt 700 Vorteilsgebern in der gesamten Euregio Tirol-Südtirol-Trentino gültig. Rund 80 Prozent aller Tiroler Familien mit Kindern unter 18 Jahren besitzen einen Tiroler Familienpass/EuregioFamilyPass. Er kann kostenlos beim Land Tirol beantragt werden. Alle Informationen zum (digitalen) Tiroler Familienpass sowie Antragsmöglichkeiten finden sich unter www.tirol.gv.at/familienpass.

Unterstützungen und Förderungen für Familien

Neben dem OperettenSommer zählt auch das Familienfest, das heuer im Juni im Alpbachtaler Lauserland stattfand, zu einem der Veranstaltungshighlights des Landes Tirol für Tiroler Familien. Zahlreiche finanzielle Leistungen bietet das Land Tirol Familien auch mit individuellen Förderungen, wie den Familienförderungen Schulkostenbeihilfe, Kinderbetreuungszuschuss, Kindergeld Plus, Mehrlingsgeburtenzuschuss und Förderung zur Teilnahme an Schulveranstaltungen im Inland, deren Einkommensgrenzen mit heurigem Jahr erhöht wurden.