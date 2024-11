Ein Fest der Geschichten

Internationales Erzählkunstfestival im Bildungshaus Jukas in Brixen

Von: mk

Brixen – Vom 14. bis zum 25. November wird das Bildungshaus Jukas in Brixen erneut zum Zentrum der Erzählkunst. 35 Erzählerinnen und Erzähler aus zehn verschiedenen Ländern und sieben Musikgruppen präsentieren ihre Kunst in über 80 Vorstellungen. Erzählt wird für Alt und Jung in den drei Sprachen Deutsch, Italienisch und Englisch.

Die Künstler reisen aus Österreich, Deutschland, der Schweiz, England, Frankreich, Ungarn, Aserbaidschan und Marokko an, natürlich auch aus Südtirol und anderen italienischen Provinzen. Die Themenauswahl ist bunt und vielfältig und reicht von Mythen, Sagen bis hin zu klassischen Märchen, Legenden und Weisheitsgeschichten.

Herzlich willkommen sind alle Generationen: Von Alt bis Jung in den unterschiedlichen Familienprogrammen an den Nachmittagen bzw. am Wochenende. Ebenso herzlich willkommen sind Erwachsene in den spannenden Abendaufführungen. Da werden neben den Geschichten-Ohren-Schmankerln auch die unterschiedlichsten Musik-Leckerbissen serviert. Mit dabei sind folgende Musikgruppen: Opas Diandl, Di Vogaiga, Pasui, gruberich, Titlá, Farbenklang, Omar El Afrah und Cristiano Giongo.

Am ersten Festivals-Wochenende treten viele namhafte Erzähler wie Silvia Freund, Annika Hofmann, Leni Leitgeb, Frederik Mellak, Petra Schwarz und Heike Vigl auf und lassen Kinder-, Eltern- und Großelternherzen höherschlagen. Das Programm für Familien läuft von 15.00 bis 18.00 Uhr. Sehr empfehlenswert sind auch die beiden Abendvorstellungen für Erwachsene um 19.30 Uhr: Am Freitag, 15.11. tritt Karin Tscholl Frau Wolle, eine der bekanntesten Erzählerinnen im deutschen Sprachraum und Gewinnerin dreier Preise, zusammen mit Frederik Mellak aus der Steiermark und Annika Hofmann aus dem Allgäu auf. Dazu gibt es Alpenmusi in frischem und buntem Gewand von Opas Diandl.

Am Samstag, 16.11. ziehen 7 Erzähler aus Deutschland, der Schweiz und Südtirol und das elfköpfige Ensemble Farbenklang aus Schongau an den Fäden des Schicksals. Es werden Schicksalsmärchen gesponnen, verflochten und manch Knoten wieder aufgelöst.

Unter der Woche am Nachmittag zeigen viele charismatische Erzähler ihr Können: die Berlinerin Kathleen Rappolt und die Französin Odile Néri-Kaiser. Auch der Deutsche Jörg Baesecke tritt auf mit seinen poetischen Theaterminiaturen. Hamid Saneiy, der Teppichknüpfer, Musiker und Erzähler aus Ost-Aserbaidschan bringt orientalisches Flair ins Spiel. Zur musikalischen Begegnung zwischen den Kulturen kommt es auch im Erwachsenen-Programm am Mittwoch, 20.11., wenn unter dem Motto „Traum Frau“ Vertreter dreier Nationen erzählen und zweier weiterer mit Omar El Afrah und Cristiano Giongo die Musik gestalten. Am Donnerstag, 21.11., gibt es einen deutsch- und englischsprachigen Abend mit Nell Poenix aus England und Jörg Baesecke und Kathleen Rappolt aus Deutschland. Dazu die knisternd-stimmungsvolle Musik der Vogaiga.

Am zweiten Festivals-Wochenende erzählen Heidi Dubis, Margareta Fuchs, Christopher Robin Goepfert, Marianne Ilmer, Carmen Kofler, Veronika Krapf, Leni Leitgeb, Martina Pisciali und Heike Vigl aus Südtirol, Vladimiro Strinati aus der Emilia-Romagna, Martin Niedermann aus der Schweiz, Ute Weidinger aus Deutschland sowie Maja Bumberák aus Ungarn. Am Freitag, 22.11. wird um 19.30 Uhr ein Geschichtenespresso serviert mit sieben Südtiroler Erzählern, musikalisch verstärkt von den Titlá. Am Samstag, 23.11. gibt es um 19.30 Uhr beim dreisprachigen Abend (deutsch, italienisch, englisch) allerlei „Schmaus, Schabernack und Almkäse“. Würzige Musik von schräg bis poetisch liefert die Musikgruppe gruberich aus Bayern dazu.

www.jukas.net