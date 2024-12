Ein humorvoller Blick auf Traditionen kurz vor dem Jahreswechsel

Von: AP

Der Silvesterabend ist weltweit ein Anlass, das alte Jahr endgültig hinter sich zu lassen und das Neue mit frischem Elan zu begrüßen. Während in Italien das Tragen von roter Unterwäsche ein Brauch ist, um sich Glück zu sichern, geht es in anderen Teilen der Welt deutlich verrückter zu. Hier ein humorvoller Blick auf die außergewöhnlichsten Traditionen aus aller Welt.

1. Der “First Footer” in Schottland – Ein Glücksbringer mit Kohle, Brot und Whisky

In Schottland gibt es eine Tradition, die jedes Jahr aufs Neue für Lacher sorgt: Der “First Footer” muss nach Mitternacht der erste Besucher des Hauses sein. Und das ist nicht irgendein Besucher – es muss ein Mann mit dunklen Haaren sein! Dieser bringt nicht nur Glück, sondern auch symbolische Geschenke: Kohle, Brot und Whisky. Wer also 2024 in Schottland das neue Jahr begrüßen möchte, sollte sich entweder dunkle Haare zulegen oder wenigstens in der Nähe eines geeigneten “First Footers” bleiben, der das ganze Jahr über Wohlstand und Glück bringen soll.

2. Kofferrennen in Kolumbien – Ein Lauf für das Abenteuer des neuen Jahres

In Kolumbien heißt es, dass man zum Jahreswechsel mit einem Koffer um das Haus laufen sollte – und das nicht ohne Grund. Dieser ungewöhnliche Brauch hat seinen Ursprung in der Hoffnung, dass das neue Jahr zahlreiche Reisen und Abenteuer bereithält. Wer den Koffer nicht nur packt, sondern auch in die Hand nimmt und damit um das Haus rennt, kann sich auf aufregende Reisen im kommenden Jahr freuen. Wer also am 31. Dezember in Kolumbien ist und ein wenig mit dem Koffer übertreibt, dem winken scheinbar große Reisen. Und mal ehrlich, wer könnte nach einem Jahr im ständigen Reisestress nicht einen Kofferlauf gebrauchen?

3. “Rote Unterwäsche für das Glück” in Italien und Mexiko

In Italien und Mexiko trägt man an Silvester traditionell rote Unterwäsche, um sich Liebe, Glück und Gesundheit zu sichern. Der Clou: Diese Unterwäsche sollte idealerweise ein Geschenk sein und auf keinen Fall alt. Denn wie bei vielen Dingen im Leben gilt auch hier: Je neuer, desto besser. In Mexiko gibt es noch eine interessante Variante: Wer das neue Jahr in roter Unterwäsche und mit einem Wunsch im Herzen begrüßt, wird angeblich den Herzenswunsch im kommenden Jahr erfüllt bekommen. Ein perfektes Outfit für das kommende Jahr – auf geht’s zur Unterwäsche-Party!

4. Brennende Puppen in Ecuador und Argentinien – Den Ballast des alten Jahres verbrennen

Was tun mit all dem alten Kram? In Ecuador und Argentinien verbrannt man diesen symbolisch in Form von Puppen, die das alte Jahr repräsentieren. Die Puppen werden mit persönlichen Gegenständen und Symbolen des vergangenen Jahres gefüllt – und dann wird kräftig Feuer gelegt! So bleibt nichts als Asche, und das neue Jahr kann frisch und voller neuer Möglichkeiten beginnen. Der Brauch ist nicht nur ein guter Weg, sich von alten Lasten zu befreien, sondern auch eine fantastische Möglichkeit, kreativ zu werden und die “Jahreszeitung” für 2024 zu verbrennen.

5. Soba-Nudeln essen in Japan – Länger leben mit langen Nudeln

In Japan gibt es eine ganz spezielle Tradition für das neue Jahr: Man isst lange Soba-Nudeln, die nicht nur lecker sind, sondern auch für ein langes Leben stehen. Denn wer die Nudeln richtig zerschneidet, schneidet sich metaphorisch von den Problemen des vergangenen Jahres ab. Aber keine Sorge, sollte man sich mal beim Schlürfen verschlucken – das wird als Zeichen dafür gewertet, dass man in diesem Jahr von kleinen Missgeschicken verschont bleibt. Noodle up, Japan!

6. Ein kühles Bad im Winter in Finnland – Auf die Gesundheit im neuen Jahr!

Der wohl mutigste Brauch kommt aus Finnland: Hier taucht man zu Silvester in eiskaltes Wasser! Bei Temperaturen, die weit unter null liegen, gehen die Finnen ins gefrorene Wasser oder besuchen öffentliche Saunen und Schwimmbäder. Wer sich dieser extremen Kälte aussetzt, soll mit Gesundheit und Wohlbefinden im neuen Jahr belohnt werden. Ein erfrischendes Erlebnis, das einem die Kälte des alten Jahres aus den Gliedern treibt – aber gut, wer sich für diese Tradition entscheidet, sollte auf jeden Fall mit einem heißen Getränk und einer warmen Decke rechnen!

7. Mandarinen werfen in China – Die Suche nach der Liebe

In China gibt es eine liebenswerte Tradition, die vor allem für die Single-Fraktion von Interesse ist. Hier werfen unverheiratete Frauen während des Neujahrsfestes Mandarinen ins Meer. Diese sollen nicht nur frische Früchte repräsentieren, sondern auch die große Liebe anlocken. Vielleicht ein guter Zeitpunkt, um auch in Südtirol eine Mandarine ins nächste Gewässer zu werfen – wer weiß, vielleicht führt der Weg der Liebe bald an einem südtiroler See vorbei?

8. Das zerschmetterte Geschirr in Dänemark – Ein Bruch für das Glück

In Dänemark geht man einen etwas unorthodoxen Weg, um das neue Jahr zu begrüßen: das zerschmetterte Geschirr. Menschen sammeln das ganze Jahr über altes Geschirr und zerschmettern es dann am Silvesterabend vor den Häusern von Freunden und Familie. Je mehr Scherben, desto mehr Glück soll das neue Jahr bringen. Manchmal muss man also einfach etwas “kaputt machen”, um das Glück zu finden – ein einzigartiger Brauch, der für den nötigen Spaß sorgt!

10. Silvester-Schwimmen in Australien – Ein spritziger Start ins neue Jahr

In Australien ist es nicht ungewöhnlich, den Jahreswechsel bei sommerlichen Temperaturen mit einem Sprung ins kühle Nass zu begrüßen. Während in den meisten Teilen der Welt eher kalte Winter herrschen, verbringen Australier den Silvesterabend am Strand. Ein erfrischendes Schwimmen im Meer oder am Pool wird als der ideale Weg betrachtet, das alte Jahr abzuschütteln und das neue Jahr mit Energie und Lebensfreude zu starten. Wer also im warmen Süden feiert, sollte sich auf eine kühle Erfrischung einstellen!

Ob nun mit einem Koffer um das Haus laufen, in kaltem Wasser schwimmen oder Puppen verbrennen – weltweit gibt es unzählige kreative und teils skurrile Bräuche. In Südtirol, wie auch in vielen anderen Teilen der Welt, wird mit Prosecco angestoßen und die Raketen fliegen, jedoch kann es nicht schaden, sich auch ein bisschen Inspiration von anderen Ländern zu holen. Schließlich geht es bei Silvester vor allem um eins: Spaß und einen guten Start ins neue Jahr!