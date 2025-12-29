„Ein Zeichen der Solidarität in der Weihnachtszeit“

Von: ka

Bozen – Ein besonders berührender Moment prägte die traditionelle Weihnachtsfeier des Sozialwissenschaftlichen Gymnasiums und der Fachoberschule für Tourismus in Bozen: Die Schulgemeinschaft überreichte eine Spende von 2.500 Euro an den Verein „Peter Pan“. Der Betrag wurde mit großem Engagement im Rahmen der Adventskranzaktion gesammelt und ist Ausdruck gelebter Solidarität in der Vorweihnachtszeit.

Mit viel Herzblut hatten Schülerinnen und Schüler Adventskränze gestaltet und diese ihren Eltern gegen eine Spende übergeben. Die Spende kommt nun Familien zugute, die mit einer Kerbserkrankung eines Kindes konfrontiert sind. Der Verein „Peter Pan“ begleitet diese Familien in einer der schwierigsten Phasen ihres Lebens, bietet Unterstützung während langer Krankenhausaufenthalte und schenkt durch konkrete Hilfsangebote Nähe, Hoffnung und Entlastung.

Die feierliche Übergabe der Spende erfolgte durch Schuldirektorin Monica Zanella, die in ihrer Ansprache den sozialen Einsatz der Schulgemeinschaft würdigte und betonte, wie wichtig es sei, gerade in der Weihnachtszeit Verantwortung füreinander zu übernehmen. Den Spendenscheck nahm Herr Andreaa Mair am Tinkhof, Ausschussmitglied des Vereins „Peter Pan“, dankbar entgegen. Er bedankte sich herzlich für die Unterstützung und hob hervor, wie wertvoll solche Gesten für die betroffenen Familien sind.

Der bewegende Moment machte deutlich, dass Schule weit mehr ist als ein Ort des Lernens: Sie ist auch ein Raum, in dem Mitmenschlichkeit, Empathie und Zusammenhalt gelebt werden – Werte, die gerade in der Weihnachtszeit besondere Bedeutung haben.