Brixen – Neun besondere Schüler*innen, viele süße Leckereien und ein soziales Herzensprojekt. Das sind wir! Lara Innerebner, Julia Kruselburger, Nadine Gschließer und Julia Runggatscher aus der 5B Önogastronomie des BBZ “Emma Hellenstainer”. Gemeinsam haben wir das Projekt “Eine besonders süße Erfahrung” ins Leben gerufen.

Unser Wunsch war es, die Schüler*innen mit besonderen Fähigkeiten der Klasse “Berufsfindung und Anlehre” des BBZ “Christian Josef Tschuggmall” aktiv zu integrieren. Die Gruppe besteht aus neun aufgeweckten und kreativen Schülern*innen mit verschiedenen Beeinträchtigungen und Einschränkungen. Diesen Menschen wird in der heutigen Gesellschaft oft zu wenig Beachtung geschenkt oder sie werden sogar ausgegrenzt. Auch wir als Projektteam haben persönliche Erfahrungen in diesem Bereich gesammelt, die diese bedauernde Tatsache bestätigen. Aus diesem Grund wollen wir mit unserem Projekt mehr als nur ein notwendiges Zeichen setzen.

Da alle Mitglieder unseres Projektteams den Abschluss Konditorei/Bäckerei sowie Patisserie absolviert haben, war von Anfang an klar, dass wir unser handwerkliches Geschick im Projekt einbringen möchten. Relativ rasch war die Projektidee geboren: Wir organisierten mit den besonderen Schüler*innen zwei Backeinheiten, bei denen wir gemeinsam verschiedene Leckereien produzierten. Diese wurden beim Elternsprechtag am 27.03.2024 in Form eines Brunchs und eines Verkaufstandes gegen freiwillige Spenden angeboten. Schüler*innen, Eltern, Lehrpersonen und andere Besucher*innen waren von der Idee und Umsetzung begeistert. Als krönenden Abschluss konnten wir eine großzügige Spende an die Klasse “Berufsfindung und Anlehre” übergeben, die sie für einen gemeinsamen Ausflug verwenden.

Ein großes Dankeschön geht an alle, die unser Projekt unterstützt haben und ganz besonders an unsere Sponsoren Rieper Mühle, Milchhof Brixen-Brimi, Karuna Chocolate, Milchhof Sterzing, Monika Obst & Gemüse, Siebenförcher und Profanter Natur-Backstube.