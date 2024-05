Elftes „Alpen Flair“-Festival Tag 1

Donnerstag mit brillanten Line Up

Von: ka

Natz/Schabs – Wie gewohnt setzt das „Alpen Flair“ auf Brillanz und Breite, was das musikalische Angebot betrifft. Mit einer genialen Band wie den ARCHITECTS setzt man zudem auch noch auf Brutalität und mit den FÄASCHTBÄNKLERN vom Bodensee gibt es gleich einen zweiten Headlinder am selben Tag. Das diesjährige Line Up haut mal wieder buchstäblich rein.

Natz-Schabs: Stilistisch vielleicht am ehesten mit den Emil Bulls vergleichbar, liefern Architects großen Alternative-Sound ab. Hymnisch und manchmal auch etwas vertrackt hämmern die Briten Songs zwischen Math- und Metal Core heraus. Das ist mitunter ganz schöne aggressiv, wird aber immer wieder durch ruhige Parts relativiert. Progressive Power, aber kein Progressive… Wild und doch wundervoll heavy und doch hamonisch – mächtig und doch melodisch … Außergewöhnlich: Mi der Verpflichtung der Architects ist dem „Alpen Flair“! ein echter Coup gelungen.

Einen solchen musikalischen Donnerstag hat es in Südtirol vielleicht noch nie gegeben. Denn auch die Fäaschtbänkler könnten ohne weiteres auch alleine als Headliner auftreten. Diese Band erobert die Bühnen und Herzen der Menschen im Sturm. Eine explosive Mischung aus Spass und unfassbar guter Musik. Die schweizer Band, bestehend aus fünf leidenschaftlichen Musikern, sorgt für eine energetische Atmosphäre, die das Publikum stets zum Tanzen und Mitsingen animiert.

Der erste Festival-Tag hat es wahrlich in sich und Alpen Flair ist international. Die Liveauftritte der kanadischen Rockband Danko Jones sind kraftvoll und energiegeladen. Wer dann wieder Lust auf Feierlaune und Party hat, wird von Ikke Hüftgold und den Dorfrockern begeistert sein. 9mmHeadshot, Unbelehrt und die lokale Band „Die Söhne Tirols“ runden das Programm ab.

Offiziell eröffnet wird das Festival am Mittwoch bei der Warm Up Party mit Einzug und Fassanstich. Heuer übrigens auch mit „Public Viewing“ Deutschland gegen Ungarn, danach Musik entlang der Straßen bei den Ständen der Gastwirte, Clubs und Vereine. Auf dem Dorfplatz spielen die Südtiroler Bands Bad Jokers und Steinhart.

Alpen Flair 2024 – das darf man definitiv nicht verpassen. Sehen lassen kann sich nämlich auch das Rahmenprogramm, wo sich die Veranstalter immer wieder was einfallen lassen. Heuer neu: Beach Volley, Bungee Jumping und Kleinfeld-Fußballfeld neben schon bestehenden Attraktionen wie Paintball und Outdoor-Angeboten. Der Veranstaltungsort ist bequem aus Brixen mit den Alpen-Flair-Busshuttle zu erreichen.