Endlich wieder Fasching in Terlan – mit verschärften Sicherheitsmaßnahmen

Terlan – Tausende von Personen haben am gestrigen Unsinnigen Donnerstag in Terlan Fasching gefeiert. Die geschmückten Wägen und die bekannten “Schnappviecher” zogen beim traditionellen Umzug durch die Straßen. Gleichzeitig hat man mit verschärften Sicherheitsvorkehrungen vorgesorgt, um Alkoholexzesse, wie sie vor Jahren stattfanden, zu vermeiden.

Nach zwei Jahren hieß es in Terlan endlich wieder „Panzele, Panzele“ – so lautet das traditionelle Faschingsmoto –, weshalb die Stimmung besonders ausgelassen war. Personen aller Altersgruppen feierten zu Musik und natürlich in Verkleidung.

Um Alkoholexzesse und Ausschreitungen zu vermeiden, wurde ein Eintrittsticket in Höhe von fünf Euro verlangt. Rund 100 Personen – 45 Security-Leute, 35 Vertreter der Freiwilligen Feuerwehr, ein Notarzt, 15 Helfer des Roten Kreuzes und natürlich die Ordnungskräfte – sorgten für die Sicherheit.

Zu bedenklichen Zwischenfällen ist es in Terlan heuer nicht gekommen.