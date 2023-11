„Energiesparen in der Pfarrei“: Neuer Leitfaden erschienen

Bozen – Energie sparen ist bekanntlich gut für das Klima und für die Brieftasche. Damit die 281 Pfarreien in Südtirol mit wenig Aufwand einen Überblick über das Energiemanagement vor Ort gewinnen und gleichzeitig Anregungen für eine effiziente Nutzung der Energie bekommen können, hat die Diözese jetzt den Leitfaden „Energiesparen in der Pfarrei“ veröffentlicht.

Der Leitfaden, der kostenlos im diözesanen Amt für Dialog im Pastoralzentrum in Bozen und im Priesterseminar in Brixen erhältlich ist, geht es darum, wie man den Energiebedarf in der Pfarrkirche und im Widum errechnen und wie man ihn senken kann. Sollte es in einer Pfarrei zudem darum gehen, z.B. in der Kirche die Heizung zu erneuern oder das Widum zu sanieren, gibt der Leitfaden Richtlinien vor, die sowohl in organisatorischer als auch in energetischer Hinsicht zu berücksichtigen sind. Konkrete Anregungen für den Pfarrgemeinderat und den Pfarrverwaltungsrat runden den Leitfaden ab.

„Energie bewusst nutzen und sie nicht verschwenden ist ein Gebot der Stunde“, hebt Bischof Ivo Muser hervor. Der verantwortungsvolle Umgang mit der Schöpfung kann in einer Zeit, in der die Energiekosten steigen, auch dazu helfen, die Finanzen der Pfarrei zu entlasten. Der Leitfaden „Energiesparen in der Pfarrei“ bietet hierfür konkrete Impulse und Anregungen an.

Ein besonderer Dank geht an die Erzdiözese Salzburg, die die erste Fassung dieses Leitfadens veröffentlicht hat. Idee sowie Text wurden der Diözese Bozen-Brixen zur Verfügung gestellt, um den Leitfaden auf die lokalen Belange anpassen und ausbauen zu können.