Erfolgreiche Tagung zu Klimaklagen und Klimagerechtigkeit

An der Freien Universität Bozen

Von: mk

Bozen – Am gestrigen Freitag fand an der Freien Universität Bozen die Tagung „Klimaklagen und Klimagerechtigkeit in Zeiten des Klimawandels“ statt. Die Veranstaltung wurde vom Klima Club Südtirol mit Unterstützung des Heimatpflegeverbands, des Dachverbands für Umwelt und Natur und der Freien Universität Bozen organisiert und brachte renommierte Expertinnen und Experten sowie ein vielfältiges Publikum zusammen, um die rechtlichen, politischen und ökologischen Aspekte von Klimaklagen auf nationaler und internationaler Ebene zu diskutieren.

Namhafte Referentinnen und Referenten beleuchteten die wissenschaftlichen, rechtlichen und wirtschaftlichen Dimensionen der Climate Litigation und boten wertvolle Einblicke in aktuelle Entwicklungen und Herausforderungen. Unter den Referentinnen fanden sich:

– Dr. Georg Kaser, international renommierter Klimaforscher und emeritierter Professor an der Universität Innsbruck

– Umweltökonomin und Direktorin des Kompetenzzentrums für Nachhaltigkeit der Freien Universität Bozen Prof. – Elisabeth Gsottbauer

– Professorin für Verfassungsrecht an der Universität Innsbruck Prof. Esther Happacher

– Postdoktorandin für internationales Recht an der Universität Trient Dr. Chiara Tea Antoniazzi

– der Rechtsanwalt Rudi Benedikter, der sich auf Verfassungs-und Verwaltungsrecht spezialisiert hat

– der im Verwaltungs-und Zivilrecht tätige Rechtsanwalt Alex Telser

– die Rechtsanwältin Ulrike Vent mit Schwerpunkten im Verwaltungs-und Zivilrecht

Ein zentraler Schwerpunkt der Veranstaltung war die Verantwortung öffentlicher Körperschaften in Bezug auf Klimaklagen sowie mögliche Schutzmaßnahmen. Auch die Rolle von Einzelpersonen und Gruppierungen wurde intensiv erörtert.

Die lebhaften Diskussionen und fundierten Vorträge machten die Tagung zu einem vollen Erfolg. Die Organisatoren bedanken sich bei allen Referierenden und Teilnehmenden für ihre wertvollen Beiträge und die angeregten Debatten zu diesem hochaktuellen Thema.