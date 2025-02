Erfolgreicher Tag der offenen Tür am Berufsbildungszentrum Zuegg Meran

Von: luk

Meran – Mitte Jänner fand am Berufsbildungszentrum “Dipl. Ing. Luis Zuegg” in Meran ein Tag der offenen Tür statt. Die Gelegenheit nutzten zahlreiche Besucherinnen und Besucher, um die unterschiedlichen Ausbildungsmöglichkeiten der Schule kennen zu lernen.

Im Foyer des Berufsbildungszentrums wurden die Gäste in Empfang genommen und in die verschiedenen Werkstätten, Werkräume und Salons der Schule geführt. Neben einem Einblick in die Arbeit der Schülerinnen und Schüler vor Ort, konnten die Gäste auch an mehreren Aktivitäten, wie etwa der Gebäuderallye teilnehmen, eine Haar- oder Gesichtsbehandlung durchführen lassen oder sich an einem der Schülerstände stärken.

Veranstaltungsziel war es, dem angehenden Nachwuchs die schulischen Ausbildungstätigkeiten in den Bereichen Friseur, Schönheitspflege, Holz- und Bau, KFZ-Mechatronik, Metall, Installation für Heizungen und sanitäre Anlagen sowie Verkauf und Verwaltung vorzuführen. Die Besichtigung der Ausbildungsstätten wurde von vielen auch für ein informatives Beratungsgespräch genutzt. Für die Schulgemeinschaft war dies ein gelungener Tag, der auf reges Interesse gestoßen ist.