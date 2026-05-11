Erinnerungen langfristig sichern: Amt berät zur Dia-Digitalisierung

Von: mk

Bozen – Der Sonntagsausflug, ein Urlaub am Meer, Familienmomente: Zahlreiche (Familien-)Erinnerungen wurden früher unter anderem auf Durchlichtbildern, auch bekannt als Dias, festgehalten. In Vorführabenden wurden die Bilder schließlich mit einem Projektor Freunden, Bekannten und Familie gezeigt. Heute sind Dias fast vollständig verschwunden. Doch was tun, wenn zu Hause noch Dias gefunden wurden und man darauf festgehaltene Momente dauerhaft sichern möchte?

Das Landesamt für Film und Medien organisiert auch in diesem Jahr anlässlich des Tages des Lichtes am 16. Mai Beratungen zur Digitalisierung von Durchlichtbildern. Der von der Unesco begründete Internationale Tag soll auf die Bedeutung des Lichts und von lichtbasierten Technologien hinweisen.

Dias zählen dazu und bilden Alltags- und Zeitgeschichte ab. Um dies dauerhaft zu sichern, können sich Interessierte für den kostenlosen Workshops “Dias digitalisieren” innerhalb Freitag, 15. Mai im Landesamt für Film und Medien (0471 412 915 oder medien@provinz.bz.it) anmelden. Der Workshop findet am Montag, 18. Mai am Sitz des Amtes (Landhaus 7, Andreas-Hofer-Straße 18 in Bozen) in mehreren zeitlichen Slots statt.