Erste landesweite Nacht der Bibliotheken am 17. März 2023

Bozen – Zum Lesen, Lernen, Spielen, Informieren, Neues ausprobieren und miteinander ins Gespräch kommen – dazu laden Südtirols Bibliotheken ein, besonders auch in der Nacht der Bibliotheken am 17. März.

­Am Freitag, den 17. März 2023 findet in Südtirol erstmals die Nacht der Bibliotheken statt. In Anlehnung an die gleichnamige Aktion in Deutschland planen für diesen Tag auch Südtirols Bibliotheken zahlreiche Initiativen und Aktionen: Auf dem Programm stehen Autorenbegegnungen und Buchvorstellungen, Bibliotheksrallys, Bibliotheksführungen, Bilderbuchkino, Lesestunden, Literaturcafès, Vorleseaktionen, Workshops und vieles andere mehr.

“Insbesondere nach den Jahren der Pandemie wollen wir die Bibliotheken wieder stärker in den Mittelpunkt des kulturellen Lebens rücken: als sozialer Treffpunkt und Aufenthaltsort, aber auch als kultureller Ort für zahlreiche Veranstaltungen”, sagt Landesrat Philipp Achammer zu den Zielsetzungen der Aktion. “Mit einem vielfältigen Veranstaltungsprogramm wartet die ‘Nacht der Bibliotheken’ auf, spricht damit jüngere sowie ältere Menschen an und holt so das Publikum wieder zurück in die Bibliotheken. Zugleich ist die Aktion auch eine Chance, um ein neues Publikum für Bibliotheken zu begeistern.”

Über 90 Veranstaltungen und eigene Webseite

Zum jetzigen Zeitpunkt sind bereits mehr als 90 Veranstaltungen auf der eigenen Webseite der Nacht der Bibliotheken 2023 – Südtirol eingetragen. Diese sind vielseitig und kreativ und bieten Groß und Klein eine große Auswahl: von der langen Nacht der Kuscheltiere, über das Biblio-Pub-Quiz und das Sternenerlebnis bis zur Nachtwanderung.

Die Nacht der Bibliotheken ist eine gemeinsame Aktion des Bibliotheksverbandes Südtirol und des Landesamtes für Bibliotheken und Lesen.

