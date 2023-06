Erster Mindfulness-Weg in den Alpen heute in Obereggen eröffnet

Obereggen – Heute wurde in Obereggen im Rahmen eines gemeinsamen Rundganges der neue „Mindful.Latemar“-Achtsamkeitspfad in Obereggen, der erste Mindfulness Weg dieser Art in den Alpen eröffnet. Der Mindful.Latemar Pfad „Geh deinen Weg: Entschleunige, atme, finde deine Mitte“ befindet sich auf dem Golfrion-Berg, am Fuße der Dolomiten, auf 1872 Metern.

Im Zuge des Vaia-Sturms 2018 wurden hier fast alle Bäume entwurzelt, dadurch bietet er Blicke auf das eindrucksvolle Latemar-Gebirge, aber gleichzeitig Ruhe, weil er ein Stück abseits der anderen Themenwege liegt. Jetzt können Gäste ihn mit 18 verschiedenen Mindfulness-Übungen erwandern: entweder in einer geführten Gruppe, auf Vormerkung jeden Freitagnachmittag, oder täglich individuell, indem man kostenlos die dafür vorgesehene App herunterlädt, um die Anleitungen von Dr. Thomas Bernagozzi auf das eigene Handy zu erhalten.

Der Psychologe und Mindfulness-Trainer gestaltete den Parcours – er hat bereits in Großstädten vergleichbare Wege und Übungen in Parks konzipiert und jetzt zum ersten Mal einen Pfad in den Alpen, der selbständig entdeckt werden kann. Die Installationen aus Holz und Eisen sind aus einem Projekt in Zusammenarbeit mit der Freien Universität Bozen unter der Leitung von Professor Kuno Prey der Fakultät für Design und Künste entstanden. Um den „Mindful.Latemar“-Achtsamkeitspfad individuell zu begehen wird die kostenlose App benötigt. Einfach Kopfhörer und Matte oder Decke einpacken, von Obereggen aus die Kabinenbahn Ochsenweide nehmen und das Tor zum “Jetzt” öffnen. Mittels der geführten Übungen lernt man, sich selbst mehr wahrzunehmen und auf die Gegenwart einzulassen, aber auch die Umwelt und die natürlichen Elemente unvoreingenommen zu betrachten.

Psychologe für Wohlbefinden und zertifizierter Mindfulness Trainer. Seit Jahren bietet er Kurse und Schulungen zur Förderung des psychischen Wohlbefindens im Innen- und Außenbereich an. Er hat an verschiedenen nationalen und internationalen Konferenzen als Referent zu den Themen Umweltpsychologie und Wohlbefinden teilgenommen. Er ist Gründer von Benexthere, einem multidisziplinären Netzwerk von Psychologen, die in verschiedenen Bereichen der psychischen Gesundheit arbeiten. Er schafft maßgeschneiderte und integrative Umgebungen für Unternehmen und Einzelpersonen, indem er die in der Universitätsforschung entwickelte Wellbeing-Environment-Methode anwendet.

www.mindful.latemar.it