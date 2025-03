Erstes Winterprojekt auf der Pforzheimer Hütte

Von: Ivd

Schleis – Vom 23. bis 28. Februar fand das erste Winterprojekt „Berg und Klima“ auf der historischen Kultur-Schutzhütte Pfrozheimer Hütte im Vinschgau statt. Die AFZACK Initiative, die von zwei engagierten jungen Menschen ins Leben gerufen wurde, bot ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm, das alpine Erlebnisse mit aktuellen Themen des Klimawandels verknüpfte.

Tagsüber standen spannende Skitourenkurse und praxisnahe Übungen zur Lawinensicherheit auf dem Programm. Teilnehmende erhielten so nicht nur sportliche Herausforderungen, sondern auch wertvolle Kenntnisse zur sicheren Bewegung in alpinem Gelände. Neben der sportlichen Komponente lag der Fokus des Projekts auf der Auseinandersetzung mit den Auswirkungen des Klimawandels in den Alpen.

Am Abend tauschten sich Experten von Globo Alpin und die Teilnehmenden intensiv über klimatische Veränderungen und deren Folgen in den Bergregionen aus. Die Diskussionen boten einen Raum, um aktuelle Herausforderungen zu beleuchten und Lösungsansätze für einen zukunftsfähigen Umgang mit den Alpen zu entwickeln.

“Durch die Kombination von alpiner Sporttradition und moderner Klimaforschung wird ein Beitrag zur Sensibilisierung für Umwelt- und Sicherheitsaspekte in den Bergen geleistet. Mit diesem Projekt wollten wir zeigen, dass die Faszination für die Berge und das Bewusstsein für die Auswirkungen des Klimawandels Hand in Hand gehen können“, so Lorenz Andres, einer der Initiatoren.

„Das Schönste an diesem Projekt ist, dass ich neue Freunde gefunden habe, mit denen ich meine Leidenschaft teilen kann. Obwohl mir die Teilnahme anfangs einiges an Überwindung abverlangte, bin ich sehr froh, diesen Schritt gewagt zu haben. Neben der fachlich äußerst kompetenten Betreuung war das gemeinsame Gruppenerlebnis wirklich unbeschreiblich.“

“Wenn Projekte wie “Berg und Klima” umgesetzt werden, heißt das für uns als Fachstelle Jugend, dass unser Konzept aufgeht. Junge Menschen bei der Umsetzung ihrer eigenen Ideen zu unterstützten ist für uns eine große Genugtuung, weil ein Mehrwert, sei es für die jungen Organisatoren, sei es für die Teilnehmenden ensteht. Ohne unser geringes Zutun wäre all das allerdings nicht möglich.” so abschließend Florian Pallua, Koordinator der Fachstelle Jugend im Forum Prävention.

Über die Pfrozheimer Hütte

Die Kultur-Schutzhütte Pfrozheimer Hütte im Vinschgau ist ein Ort der Begegnung und des Austauschs, der Tradition und Innovation miteinander vereint. Hier treffen Natur, Kultur und Wissenschaft zusammen, um nachhaltige Impulse für die Zukunft der Alpen zu setzen. Ideen für Projekte können unter diesem Link eingereicht werden.