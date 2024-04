Es war einmal das älteste Reptil Italiens

Bozen – Die unglaubliche Wahrheit über die Erhaltung des Tridentinosaurus antiquus ist das Thema eines Vortrags am 23. April im Naturmuseum in italienischer Sprache.

Der Tridentinosaurus antiquus gilt als eines der ältesten fossilen Reptilien Italiens. Trotz seiner paläontologischen Bedeutung ist seine Geschichte noch weitgehend unbekannt. Dank des Einsatzes modernster Technologien hat eine neue im Februar 2024 veröffentlichte Studie die unglaubliche Wahrheit über die Erhaltung dieses rätselhaften Reptils ans Licht gebracht.

Darüber berichtet Valentina Rossi am Dienstag, 23. April um 18.00 Uhr im Naturmuseum Südtirol in ihrem Vortrag in italienischer Sprache “C’era una volta il rettile più antico d‘Italia”. Valentina Rossi ist Paläontologin und hat sich auf die Erforschung von außergewöhnlich gut erhaltener Tier- und Pflanzenfossilien spezialisiert.

Eine Online-Buchung auf der Website des Museums unter https://app.no-q.info/naturmuseum-sudtirol/calendar#/event/492069 ist notwendig. Der Eintritt ist frei. Die Veranstaltung wird in Zusammenarbeit mit der Geologenkammer Trentino-Südtirol organisiert und wird mit zwei Fortbildungspunkten für die Teilnehmenden in Präsenz bewertet.