Euregio-Dienstag: Museumsjahr 2025 mit dem Motto “Weiter sehen”

Von: luk

Trient – Das Euregio-Museumsjahr 2025 nimmt Gestalt an: Bei einem Euregio-Dienstag in Trient haben sich Vertretende der 35 beteiligten Museen auf die verschiedenen Aktivitäten vorbereitet, die sie im Lauf des Jahres den Besucherinnen und Besuchern anbieten werden. Die 25 Einzel- und Gemeinschaftsprojekte umfassen Ausstellungen, Veranstaltungen oder didaktische Programme, die sich mit Konflikten, Krisen und Widerstand in der Vergangenheit und Gegenwart auseinandersetzen.

Beim Workshop am Sitz des Trentiner Informations- und Koordinierungsbüros der Euregio Tirol-Südtirol-Trentino wurde unter anderem das Logo des Museumsjahrs vorgestellt. Elisa Bertò, Vertreterin des Trentino im Generalsekretariat der Euregio, erklärte: “Die Museen greifen den Bauernaufstand von 1525 und die Ideen des Reformers Michael Gaismair auf. Unter dem Motto ‘Weiter sehen’ laden sie aber auch ein, einen Blick darüber hinaus zu werfen und Fragen nach Gerechtigkeit und sozialem Ausgleich, nach dem Umgang mit Konflikten und Formen des Widerstands zu stellen.” Zudem ziele das Projekt darauf ab, die Museen im Euregio-Gebiet zu vernetzen sowie die Bürgerinnen und Bürger für die gemeinsame Geschichte zu sensibilisieren.

Euregio-Generalsekretär Christoph von Ach betont die Vernetzungsmöglichkeit, die das Projekt bietet: “Die Zusammenarbeit zwischen den Verwaltungen in ihren drei Ländern ist zweifellos ein Pfeiler der Euregio. Auch in diesem Sinn setzt das Museumsjahr das Motto des Südtiroler Ratsvorsitzes ‘Grenzen überwinden’ konkret um.”

Museums-Aktionstage, Internetseite und Wander-Flagge

Höhepunkte des Museumsjahrs 2025 werden dessen feierliche Eröffnung am 29. März und die frei zugänglichen Aktionstage der Museen an den ersten drei Sonntagen im September sein. Behandelt wurde beim Euregio-Dienstag auch das didaktische Schulmaterial, der Veranstaltungskalender, die in Kürze verfügbare Internetseite und die Kommunikationskampagnen.

Auch mit Zusatzprodukten wie einem Podcast und Video setzten sich die Museumsvertretenden auseinander. Zudem wird eine eigens kreierte Flagge als Wanderobjekt die verschiedenen Museumseinrichtungen sprichwörtlich besuchen.

Weitere Euregio-Dienstage folgen

Die dritte Ausgabe der Euregio-Dienstage in der Casa Moggioli läuft bis Herbst 2025 mit dem Ziel, mit dem Publikum grenzüberwindende Themen zu diskutieren, die Beziehungen mit der Zivilgesellschaft in den Euregio-Ländern zu stärken und Euregio-Projekte vorzustellen.