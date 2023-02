Euregio-Jugendinitiativen 2023 in Trient vorgestellt

Trient – Was die Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino in diesem Jahr an Aktivitäten für Kinder und Jugendliche bereithält, darum ging es gestern in “Casa Moggioli”, der Informations- und Koordinationsstelle der Euregio in Trient. Die Projektkoordinatorinnen Elisa Bertò und Silvia Ramoser stellten einem interessierten Publikum die Initiativen der Euregio für junge Menschen vor, gingen auf Fragen ein und sammelten Anregungen für eine kontinuierliche Entwicklung der Projekte.

Dabei wurde betont, dass die Jugend-Initiativen eine wichtige Rolle bei der Überwindung sprachlicher und kultureller Barrieren spielten und zur Integration junger Menschen aus den verschiedenen Euregio-Ländern beitrügen.

Euregio-Aktivitäten im Überblick

Bei den vorgestellten Initiativen handelt es sich um: Das “EuregioSummerCamp”, das vom 20. bis 27. August 2023 im Trentino und zwar in San Valentino in Brentonico stattfindet. Jugendliche der Jahrgänge 2009, 2010 und 2011 können sich seit heute, 15. Februar, 9 Uhr, und in der Folge bis zum 30. Juni unter www.euregio.info/it/summercamp anmelden.

Das “EuregioSportCamp”, das vom 16. bis 23. Juli 2023 an der Sportoberschule “Claudia von Medici” in Mals in Südtirol über die Bühne geht. Es richtet sich an junge Sportbegeisterte der Jahrgänge 2009, 2010 und 2011. Die Anmeldungen werden am 27. März 2023 eröffnet.

Das “EuregioMusicCamp” findet vom 22. bis 30. Juli 2023 in Toblach statt. Zielgruppe sind junge Musiktalente, die in der Folge das Euregio-Jugendblasorchester 2023 bilden werden. Anmeldungen sind bereits unter www.euregio.info/it/musiccamp möglich. Das Euregio-Jugendblasorchester 2023 wird im Sommer in allen drei Ländern Konzerte abhalten.

Das Euregio-Jugendfestival bietet in der Zeit vom 4. bis 7. Oktober 2023 jungen Menschen im Alter von 16 bis 19 Jahren die Möglichkeit, sich mit euregionalen Themen auseinanderzusetzen, an interaktiven Workshops und einem abwechslungsreichen Programm teilzunehmen und mit Fachleuten zu diskutieren. Das Schwerpunktthema des diesjährigen Jugendfestivals steht noch nicht fest, wird aber einen starken Bezug zur ladinischen Welt und Kultur haben, zumal das Festival im Gadertal stattfindet. Die Anmeldungen beginnen am 31. März 2023.

Weitere Informationen über die Euregio-Jugendprojekte sind auf der Internetseite der Euregio im Bereich Jugend und Familie zu finden.