Euregio-Kalender 2022: Tirol, Südtirol und Trentino in Bildern

Bozen – Der Euregio-Fotokalender 2022 ist erschienen und besticht mit beeindruckenden Natur- und Landschaftsaufnahmen. Aus einem Fundus von über 2000 eingereichten Fotos konnte das gemeinsame Büro der Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino die geeignetsten für den Euregio-Kalender auswählen. 48 Fotos von 35 fotografiebegeisterten Bürgerinnen und Bürgern aus allen Teilen der Europaregion wurden schließlich für den Jahreskalender 2022 verwendet. Die Motive sind auch dieses Jahr äußerst vielfältig und reichen vom winterlichen St.-Valentin-Kirchlein mit Blick auf Schlern und Santnerspitze in der Gemeinde Kastelruth über eindrucksvolle Tieraufnahmen und Drohnenbilder aus der Vogelperspektive bis hin zum kulturhistorisch wertvollen Kreuzgang des Brixner Doms und Bergszenerien hochalpiner Täler in den drei Euregiogebieten.

Ausflugstipps im Videoformat

Passend zur jeweiligen Jahreszeit finden sich auch wieder Ausflugstipps zu geschichtsträchtigen und kulturell bedeutsamen Örtlichkeiten wie die Andreas-Hofer-Gedenkstätte in Mantua, Burg Heinfels in Osttirol oder der Brauch der urigen Klöckelnächte im Sarntal. Auf informative Videos zu den einzelnen Zielen man kann mittels QR-Code auf der Website der Europaregion zugreifen.

Tiri und Anna begleiten Kinder auf Entdeckungsreise

Für die Kleinsten bietet der Euregio-Fotokalender 2022 eine Entdeckungsreise durch die Euregio in Begleitung von Adler Tiri und seiner Freundin Anna. Die Abenteuer der beiden Figuren sind auch im EuregioFamilyPass-Malbuch zu finden.

Kostenlos zu beziehen

Der Euregio-Fotokalender 2022 ist in Südtirol als Wand- oder Tischkalender ab sofort erhältlich. Der Kalender wird am heutigen 9. Dezember am Bahnhof Bozen kostenlos an alle Zugreisenden verteilt. Außerdem wird er in den großen Krankenhäusern in Südtirol verteilt. Ab sofort kann der Euregio-Fotokalender 2021 kostenlos bestellt werden. Anfragen sind an das Gemeinsame Büro der Europaregion im Waaghaus in Bozen zu richten (info@europaregion.info). Der Kalender ist auch vorab einsehbar, und zwar als Wandkalender oder als Tischkalender.