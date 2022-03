Bozen – Auch in Schulen haben sich zur Initiative angemeldet, bei der Grund- und Mittelschüler über eine interaktive Plattform spielerisch die Euregio kennenlernen und Preise von 5000 Euro gewinnen können.

Im Rahmen des Projekts “Euregio macht Schule” können nun auch junge Südtirolerinnen und Südtiroler die Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino auf spielerische Art und Weise kennenlernen und mehr darüber erfahren. Das 2020 unter dem Tiroler Euregio-Vorsitz ins Leben gerufene Projekt “Euregio macht Schule“ wurde in diesem Jahr auch auf die Schulen in Südtirol und dem Trentino ausgedehnt. Eine interaktive Lernplattform gibt Kindern und Jugendlichen Einblicke in die Europaregion. Auf der Webseite zum Mitmachen sind viele Geschichten, Rätsel, Bilder und Spiele zu finden. Beleuchtet werden die Themen, mit denen sich die Euregio beschäftigt: von der Mobilität über die Identität über die Grenzthematik bis hin zu Lebensqualität und Nachhaltigkeit. Das neu gestaltete Web-Portal “Euregio macht Schule” mit zehn thematischen Lerneinheiten bietet nicht nur die Möglichkeit, die Europaregion kennenzulernen, sondern auch Preise zu gewinnen.

Der Tiroler Landeshauptmann und derzeitige Euregio-Präsident Maurizio Fugatti zeigt sich erfreut über den Zuspruch der Initiative, zu der sich bisher hundert Klassen angemeldet haben: “Sehr viele Schulen haben begeistert ihre Teilnahme am Projekt ‘Euregio macht Schule’ angekündigt, das Mädchen und Buben zu Protagonisten macht: Sie können Geschichte und Gemeinsamkeiten der drei Landesteile besser kennenlernen, sich weiterbilden und ihre Sprachkenntnisse verbessern mit dem Ziel, territoriale, historische und sprachliche Barrieren in der Euregio zu überwinden.”

“Mit diesem schönen Projekt überschreiten wir nicht nur die Grenzen im Unterricht, wir überwinden sie auch”, erklärt Landeshauptmann Arno Kompatscher. “Ich bin überzeugt, dass dadurch vor allem auch die Neugierde der Schülerinnen und Schüler aus Südtirol, Tirol und dem Trentino aufeinander geweckt wird.”

“Es freut mich sehr, dass dieses Projekt, das von Tirol lanciert wurde, nun auch im Trentino und in Südtirol Fuß fasst”, betont Tirols Landeshauptmann Günther Platter: “Schülerinnen und Schüler lernen auf anschauliche Weise, was die Euregio ist, welche Aufgaben sie hat und auch warum der Zusammenhalt zwischen Regionen so wichtig ist – nämlich für ein friedliches Zusammenleben in Europa.”

Schulklassen, die sich für eine Teilnahme anmelden, erhalten ein in zehn Puzzleteile unterteiltes Euregio-Poster zum Aufhängen im Klassenzimmer. Sobald eine Lerneinheit bearbeitet ist, ergibt sich ein Puzzleteil, das rekonstruiert, ausgeschnitten, personalisiert und auf die Karte geklebt wird. Genaue Anleitungen zur Durchführung der Aufgaben zu jedem einzelnen Thema sind auf dem “Euregio-macht-Schule”-Webportal zu finden.

Nach Abschluss der Arbeitsaufträge fotografiert die Klasse das Puzzle und lädt es spätestens bis zum 23. April 2022 auf der Plattform hoch. Im Anschluss bewertet eine Jury die Arbeit: Den besten Arbeiten winken Geldpreise von insgesamt 5000 Euro. Am 7. Juni 2022 werden die Gewinnerklassen aus den drei Landesteilen bei einer Feier im Muse in Trient prämiert.

Das Projekt “Euregio macht Schule” richtet sich an Schülerinnen und Schüler der Grundschule und der Sekundarstufe. Es wurde von der Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino initiiert, in Kooperation von Bildungsdirektion Tirol und Pädagogischer Hochschule Tirol (PHT) umgesetzt und nun erweitert und ergänzt, so dass es auch auf Südtirol und das Trentino ausgedehnt werden konnte.