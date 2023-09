Euregio-Museumstag 2023: Nachhaltigkeitsstrategien im Vergleich

Bozen – Der Mehrwert der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit im Museumsbereich wurde beim Euregio-Museumstag 2023 deutlich. Dieses Jahr ging es um die Nachhaltigkeit.

Im Mittelpunkt des heutigen Euregio-Museumstags in San Michele all’Adige stand die “Charta der Museen der Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino für eine nachhaltige Entwicklung”: Vertretende zahlreicher Museen der Euregio befassten sich mit der Frage, wie Nachhaltigkeitsindikatoren definiert und gemessen werden können, um Strategien für die museale Planung entwickeln zu können. Ziel dieser ersten partizipativen Phase ist es, Informationen auszutauschen, um künftig über gemeinsame Ansätze für die Museen der Euregio zu verfügen.

Nachhaltigkeit als neue Herausforderung für Museen

Unter dem Titel “Nachhaltige Zukunft. Eine neue Mission für die Museen” referierte Caitlin Southwick, Gründerin der internationalen Non-Profit-Organisation Ki Culture, in einer Live-Übertragung aus Amsterdam über Nachhaltigkeit als neue Aufgabe und Herausforderung für die Museen, die beispielsweise beim Energieverbrauch mehr Verantwortung für die Umwelt übernehmen. Anschließend sprach eine Forscherin im Bereich des kulturellen Erbes darüber, wie Museen zusammenarbeiten können, um integrierte Nachhaltigkeit zu aktivieren.

Nach dem theoretischen Rahmen diskutierte der Direktor des Wissenschaftsmuseums MUSE in Trient im zweiten Teil der Tagung mit einigen Museumsdirektoren der drei Länder über die operative Umsetzung: Die Museen aus der Euregio stellten ihre Erfahrungen mit den in vergangenen Workshops – etwa im Juni in Bozen – ermittelten Nachhaltigkeitsindikatoren vor. Auch Verbesserungsvorschläge, um die Indikatoren in der täglichen Arbeit der Museen zu testen zu können, wurden diskutiert.

Der Euregio-Museumstag 2023

Museumsbetreiber aus Tirol, Südtirol und dem Trentino treffen sich jährlich zum Euregio-Museumstag, der abwechselnd in einem der drei Euregio-Länder abgehalten wird. Im Rahmen des Trentiner Euregio-Vorsitzes war heute das Trentino Gastgeber der diesjährigen Ausgabe. Organisiert wurde der Euregio-Museumstag 2023 von der Kulturabteilung des Landes Trentino in Zusammenarbeit mit dem Ethnographischen Museum Trentino San Michele (Mets) und mit dem Kulturzentrum Santa Chiara in Trient. Koordiniert wurde die Tagung von Euregio-Generalsekretärin Elisa Bertò.

Die “Charta der Museen für nachhaltige Entwicklung” aus dem Jahr 2021 ist aus der UN-Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung, den Unesco-Indikatoren für Kultur und dem vom Internationalen Museumsrat (Icom) erstellten Leitfaden für Kommunalverwaltungen und Museen hervorgegangen.