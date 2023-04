Euregio-Young-Jury startet ins Kino-Abenteuer

Bozen – Am 18. April wird das “Bolzano Film Festival Bozen” eröffnet. Bereits zum siebten Mal wird beim Filmfestival auch der Preis der “Euregio YOUNG Jury” vergeben. In diesem Jahr werden die Jugendlichen der Euregio-Jury sechs Festivalfilme, die für Jugendliche von besonderem Interesse sind, bewerten.

Mit der Festivaleröffnung beginnt für die neun Jugendlichen aus der Euregio, die einen der begehrten Plätze in der Euregio-Young-Jury erobert haben, eine spannende Arbeit: Den Auftakt bildet ein zweitägiges Workshop am Euregio-Sitz im Waaghaus in Bozen. Die Jurymitglieder werden von den drei erfahrenen Tutoren beziehungsweise Tutorinnen Arnold Schnötzinger, Maria Rita Lupi und Irene Egger auf die Aufgabe als Filmkritikerinnen oder Filmkritiker vorbereitet. Das Tutorenteam steht den Jugendlichen auch bei den Filmsichtungssitzungen zur Seite.

Einführung ins Autorenkino

Die Mitglieder der jungen Filmjury sind zwischen 16 und 18 Jahre alt und besuchen das dritte, vierte oder fünfte Jahr einer Oberschule beziehungsweise die elfte oder zwölfte Schulstufe in Tirol. Ziel des Euregio-Projekts ist es, jungen Menschen die Welt des Autorenkinos näher zu bringen. Die Arbeit der Jury findet in einem zweisprachigen Umfeld statt, in der bereichernden Atmosphäre eines internationalen Filmfestivals. Zudem können die Südtiroler und Trentiner Teilnehmenden an der Euregio-Young-Jury Leistungspunkte für ihre schulische Laufbahn erwerben.

Die Filmjurymitglieder

Die Südtiroler Jurymitglieder sind Ella Doldi und Ariadne Simmerle, beide vom Humanistischen Gymnasium “Walther von der Vogelweide” in Bozen, sowie Alessio Lutzenberger vom Liceo Classico “Giosuè Carducci” in Bozen. Aus Tirol sind Max Lackner und Lucas Mairoser aus Innsbruck, beide vom Reithmanngymnasium Innsbruck, sowie Anna Thaler aus Thiersee von der Ferrarischule Innsbruck in der Jury vertreten. Aus dem Trentino kommen Federica Fenner aus Vigo Meano und Océane Larcher aus Folgaria, beide vom Liceo Linguistico “Sophie Scholl” in Trient sowie Cecilia Sbetti aus Levico Terme vom Liceo Classico “Giovanni Prati” in Trient.

Siegerfilm kommt an die Schulen

Der Siegerfilm der “Euregio YOUNG Jury” wird im Schuljahr 2023/2024 in der Reihe “Kino & Schule” in Anwesenheit des Regisseurs oder der Regisseurin und der Jugendjury in Innsbruck, Bozen und Trient gezeigt. Dabei werden die Schülerinnen und Schüler der Jury die Filmvorführungen moderieren.

Die “Euregio YOUNG Jury” ist ein Projekt des “Bolzano Film Festivals Bozen”, getragen von der Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino und unterstützt von der Pädagogischen Abteilung der Deutschen Bildungsdirektion und dem Jugenddienst Bozen.