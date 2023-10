EuregioFamilyPass im Finale von Regiostars: Bis 14. November abstimmen

Bozen – Der EuregioFamilyPass ist eines der 30 Projekte, die es in sechs Kategorien ins Finale des “Regiostars award 2023” geschafft haben. Die Familienvorteilskarte für die gesamte Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino ist in der Kategorie “A Europe closer tot he citizens” (Bürgernahes Europa) gereiht. Insgesamt hatten sich in diesem Jahr über 200 Projekte um den Preis beworben, mit dem die Europäische Kommission bereits zum 16. Mal die innovativsten regionalen EU-geförderten Projekte auszeichnet.

Auch die EU-Bürger und EU-Bürgerinnen können sich an der Auswahl der Siegerprojekte beteiligen. Noch bis zum 14. November 2023 haben sie die Möglichkeit online mitzubestimmen, an welches der Finalprojekte der Public Choice Award, also der Publikumspreis geht. Unter www.regiostarsawards.eu kann jeder und jede unkompliziert und schnell seine Stimme abgeben.

Alle Gewinner des “Regiostars award 2023” werden im Rahmen einer Zeremonie in Ostrava (Tschechien) am 16. November 2023 bekannt gegeben. Die Erstplatzierten der sechs Kategorien gewinnen eine lokale Kommunikationskampagne, die in Zusammenarbeit mit der EU-Generaldirektion Regio durchgeführt wird.