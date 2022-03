“EuregioSommerCamp” steht bevor

Bozen – Das “EuregioSommerCamp” findet in diesem Jahr vom 7. bis 14. August in San Valentino im Trentino statt und steht wieder ganz unter dem Motto “Natur trifft Kultur”.

­Das “EuregioSummerCamp” bietet Jugendlichen aus der Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino eine Woche der Begegnung und des Kennenlernens mit Spiel, Spaß und Bewegung. In diesem Sommer findet das Camp vom 7. bis 14. August in San Valentino in der Gemeinde Brentonico unter dem Monte Baldo im Trentino statt. Das Angebot richtet sich an Jugendliche der Jahrgänge 2008, 2009 und 2010.

Von 7. bis 14. August auf die Hänge des Monte Baldo

Die diesjährige Ausgabe des “EuregioSummerCamp” steht wieder unter dem Motto “Natur trifft Kultur”. Bei Ausflügen in die Umgebung von San Valentino entdecken die rund 60 Jugendlichen die gemeinsame Geschichte sowie Gemeinsamkeiten und Unterschiede der verschiedenen Landesteile. Stolpersteine, wie die unterschiedlichen Sprachen werden mit gemeinsamen Aktionen, Spielen und Unterstützung von Begleitpersonen in der jeweiligen Muttersprache Deutsch und Italienisch aus dem Weg geräumt. Auch kurze Sprachkurse können besucht werden. Ein buntes Freizeitprogramm rundet die gemeinsame Woche ab. Der gemeinsame Austausch und die Begegnung der Jugendlichen über die Landesgrenzen hinweg stehen im Mittelpunkt.

Anmeldungen ab 21. März

Die Jugendlichen werden in Mehrbettzimmern in einem Hotel in der Örtlichkeit Mosee in der Fraktion San Valentino mit Vollpension untergebracht. Der Kostenbeitrag beläuft sich auf 150 Euro. Sofern auch eine begleitete An- und Rückfahrt beansprucht wird, erhöht sich der Betrag auf 180 Euro. Das Camp wird unter Einhaltung der geltenden Corona-Sicherheitsmaßnahmen durchgeführt.

Nur vollständige Anmeldungen werden ab 21. März 2022 vorbehaltlich der verfügbaren Plätze angenommen.

­

­

­

­

­

­

­

­

­

­

­

­

­

­

­

­

­

­

­

­

­

­

­

­

­

­

­

­

­

­

­