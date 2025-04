Europa, Russland, China, USA, KI und Zukunft im Visier

Von: mk

Innichen/Toblach/Niederdorf/Sexten – Im Rahmen der landesweiten Aktionstage Politische Bildung, die heuer vom 2. bis 9. Mai in ganz Südtirol stattfinden, organisiert der junge Verein Veritatem Quaerens EO eine hochkarätige Vortragsreihe unter dem Titel „Weltpolitische Gespräche – Europa, Russland, China, USA, KI und Zukunft“. Zwischen dem 2. und 7. Mai wird in vier Pustertaler Gemeinden an vier Abenden zu den dringendsten Zukunftsfragen unserer globalisierten Welt referiert und diskutiert.

Im Mittelpunkt der Veranstaltungsreihe steht die Frage, wie technologische Entwicklungen – insbesondere im Bereich Künstliche Intelligenz – mit geopolitischen Veränderungen zusammenhängen und was das für Europa und unsere Gesellschaft bedeutet. Die wissenschaftliche Leitung der Reihe übernimmt DDDr. Roland Benedikter, UNESCO-Lehrstuhlinhaber für Zukunftsvorwegnahme und Transformation an der Eurac Research in Bozen. Benedikter bringt seine langjährige internationale Forschungserfahrung zu politischen, kulturellen und technologischen Zukunftsfragen ein und beleuchtet kritisch, wie sich Europa in einer Welt zwischen autoritären Technologien, wirtschaftlichem Druck und neuen globalen Machtverhältnissen positionieren kann.

„Wir leben in einer Zeit, in der sich die großen Umbrüche nicht mehr nacheinander, sondern gleichzeitig vollziehen – technologische Innovation, geopolitische Spannungen, Klimakrise, gesellschaftliche Spaltung. Umso wichtiger ist es, politische Bildung als gesellschaftliches Orientierungsangebot zu begreifen“, so Roland Benedikter. Auch Matthias von Wenzl, Präsident von Veritatem Quaerens EO und Initiator der Reihe, betont die gesellschaftliche Bedeutung der Aktionstage: „Es war uns ein Anliegen, an den Aktionstagen Politische Bildung mit einem inhaltlich starken Format teilzunehmen. Gerade angesichts von Fake News, Desinformation und weltpolitischen Krisen muss politische Bildung wieder in den Mittelpunkt rücken. Dass wir mit DDDr. Benedikter einen international anerkannten Zukunftsforscher für unsere Veranstaltungsreihe gewinnen konnten, unterstreicht die Relevanz der Themen.“

Die Termine der Veranstaltungsreihe sind wie folgt: Am 2. Mai startet die Reihe in Innichen mit dem Thema „Europa, KI und Zukunft“ (19.30 Uhr, Josef-Resch-Haus, in Zusammenarbeit mit dem Bildungsausschuss Innichen). Es folgen „Russland, KI und Zukunft“ am 5. Mai in Niederdorf (20:00 Uhr, Kulturhaus), „China, KI und Zukunft“ am 6. Mai in Toblach (20:00 Uhr, Mittelschule, in Zusammenarbeit mit dem Bildungsausschuss Toblach) und schließlich „USA, KI und Zukunft“ am 7. Mai in Sexten (19.00 Uhr, Haus der Berge, in Zusammenarbeit mit dem Bildungsausschuss Sexten).

Alle Veranstaltungen sind öffentlich zugänglich, der Eintritt ist frei. Im Anschluss an jeden Vortrag findet eine Diskussionsrunde mit jungen Stimmen aus der Region statt, gefolgt von einem kleinen Umtrunk zum offenen Austausch.

Die Reihe wird von der 3 Zinnen AG, der Stiftung Südtiroler Sparkasse und der Sparkasse Innichen/Sexten, sowie der Gemeinde Niederdorf unterstützt.