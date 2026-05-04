Europäische Familienverbände diskutieren Zukunft der Familienpolitik

Von: mk

Ritten – Im Rahmen des 60-jährigen Jubiläums des Katholischen Familienverbands Südtirol (KFS) findet kommenden Mittwoch, 6. Mai ein hochrangig besetztes Treffen der Föderation der katholischen Familienverbände Europas (FAFCE) im Haus der Familie am Ritten statt. Dabei diskutieren Vertreterinnen und Vertreter aus Politik, Kirche, Wirtschaft und europäischen Institutionen über zentrale Herausforderungen der Familienpolitik in Europa.

Die Föderation der katholischen Familienverbände in Europa blickt auf eine fast drei Jahrzehnte währende Tätigkeit zurück. Hervorgegangen aus einer Zusammenarbeit katholischer Familienverbände nach dem Fall der Berliner Mauer, vertritt sie heute 33 Organisationen aus 20 europäischen Ländern und bringt familienpolitische Anliegen auf Ebene der Europäischen Union, des Europarates und der Vereinten Nationen ein. Der KFS zählt zu den Gründungsmitgliedern und war maßgeblich an der Entwicklung der Föderation beteiligt. Die langjährige KFS-Präsidentin (nunmehr KFS-Vizepräsidentin) Angelika Mitterrutzner ist seit 2021 Vizepräsidentin der FAFCE. Zur Bedeutung dieses Treffens in Südtirol sagt sie: „Wir freuen uns sehr, dass Vertreter vieler Familienorganisationen aus Europa die Gelegenheit nutzen, um miteinander ins Gespräch zu kommen, voneinander zu lernen und gemeinsam verschiedene Aspekte der Familienpolitik auch auf europäischer Ebene zu diskutieren. Und das in unserer herrlichen Landschaft im Haus der Familie auf dem Ritten, wo Begegnung zum Erlebnis wird.“

Im Zentrum der politischen Diskussion an diesem Mittwoch stehen Themen wie die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, die Anerkennung unbezahlter Betreuungs- und Pflegearbeit, demografische Entwicklungen sowie Fragen der sozialen Gerechtigkeit und des Kinderschutzes. Ein besonderer Fokus liegt dabei auf den demografischen Herausforderungen Europas: Sinkende Geburtenraten und eine alternde Gesellschaft setzen die sozialen Sicherungssysteme zunehmend unter Druck. Das Treffen bietet einen wichtigen Rahmen für den Austausch zwischen europäischen Akteuren und unterstreicht die Rolle des KFS als engagierte Stimme in der europäischen Familienpolitik seit nunmehr 60 Jahren.