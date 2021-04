Fair-Trend-Design-Contest: Mittelschule Deutschnofen siegt

Deutschnofen – Mehr als 250 Mittelschülerinnen und -schüler haben insgesamt 22 Uhren upcycelt und zum Fairen Handel gestaltet. Viele Lehrpersonen haben sich landesweit eingebracht und die Jugendlichen bei der Recherche und Umsetzung unterstützt. Am Freitag haben Mitarbeiterinnen der OEW und der Südtiroler Weltläden die Gewinner des heurigen zehnten Fair-Trend-Design-Contests in ihren Schulklassen überrascht und die Preise übergeben. Der erste Platz ging an die Klasse 3D der Mittelschule Deutschnofen, der zweite Platz an die Klasse 3D der Mittelschule Lana, der dritte Platz wiederum nach Deutschnofen, an die Klasse 3C.

eit mehr als 40 Jahren gibt es in Südtirol die Weltladenbewegung, die sich ständig erweitert. Unter dem Motto „Upcycle Deine Zeit“ waren Mittelschülerinnen und-schüler in den vergangenen Monaten eingeladen, Wanduhren mit Blick auf den Fairen Handel zu gestalten und für den zehnten Fair-TrendDesign-Contest der OEW-Organisation für Eine solidarische Welt und der Südtiroler Weltläden in einem der Südtiroler Weltläden abzugeben. Von den insgesamt 22 abgegebenen Werken stammten 20 Uhren aus Gruppen- und Klassenarbeiten, zwei aus Einzelarbeiten. An dem Wettbewerb teilgenommen haben mehr als 250 Schüler aus Neumarkt, Deutschnofen, Lana und Latsch. In der vergangenen Woche entschied eine Jury über Idee, Kreativität und Umsetzung der Uhren. Die Uhren waren aus verschiedensten Materialien hergestellt, unter anderem aus Karton, Holz, Glas, Ton oder Blättern. Am Freitag überraschten Marta Larcher und Franziska Blaas von der OEW die Siegerklassen und übergaben die Preise.

Klar auf Platz eins landete eine Uhr aus einer Holzscheibe mit aufgemalten und ausgeschnittenen Flammen und Zahnrädern. Die Uhr zeigt die Erde in Flammen und symbolisiert durch ineinandergreifende Zahnräder internationale Verknüpfungen und Verquickungen, aber auch die Fähigkeit, etwas zur Verbesserung beitragen zu können. Aufgemalte Zeiger sind auf kurz vor zwölf Uhr gerichtet, zusätzlich ist an der Holzscheibe ein funktionierendes Uhrwerk angebracht. Ein Schriftzug verweist darauf, dass es für Fair Trade nie zu spät ist. Die Bildungsbeauftragte Marta Larcher von der OEW war in der Jury vertreten und bei der Preisübergabe in Deutschnofen dabei. Sie lobte die Schülerinnen und Schüler der Klasse 3 D für ihre kluge und ausgereifte Idee, für die kreative und ästhetische Aufbereitung und saubere Umsetzung. Die Jury habe sich ohne zu zögern für diese Uhr als Nummer eins entschieden, erkärte Marta Larcher. Die Lehrpersonen Barbara Niederstätter und Manuela Kuttin bestätigten, dass sich die Klasse intensiv mit den Kriterien des Fairen Handels auseinandergesetzt und es trotz Pandemie geschafft habe, diese Uhr im Teamwork umzusetzen.

Brigitte Gritsch koordiniert die 13 Südtiroler Weltläden und begleitete den „Fair Trend Design Contest 2021“ auch bei der heurigen Jubiläumsausgabe. „Junge Menschen interessieren sich sehr für die Themen des Fairen Handels“, sagt sie. Jugendliche hätten ein sensibles Gespür für Gerechtigkeit und Fairness. Die Koordinatorin der Südtiroler Weltläden freute sich, die Erstplatzierten mit einem Überraschungstag samt Spiel und Spaß im Sinne der Nachhaltigkeit zu überraschen. Zweit- und Drittplatzierte der Kategorie Klassen/Gruppen und die Gewinnerin in der Sparte Einzelarbeit erhielten Körbe mit fairen Produkten aus den Südtiroler Weltladen.