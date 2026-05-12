Family Festival 2026: Unterhaltung, Spaß und Gemeinschaft im Firmianpark

Von: mk

Bozen – Der internationale Familientag wird jährlich am 15. Mai gefeiert. Der Tag soll das Bewusstsein für die Familie fördern und zu Familienaktivitäten einladen. Die Stadt Bozen hat diesen Tag zum Anlass genommen, um ein zweitägiges Familienfest zu feiern, zu dem alle herzlich eingeladen sind.

Das „Family Festival 2026“ findet am Samstag, dem 16. und am Sonntag, dem 17. Mai im Firmianpark statt. Auf dem Programm stehen Unterhaltungsangebote, Kreativ-Workshops, Aufführungen und Gemeinschaftserlebnisse. Für jede Altersgruppe ist etwas dabei. Heute Vormittag stellte Bozens Sozialstadträtin Patrizia Brillo das Fest gemeinsam mit allen mitwirkenden Vereine und Organisationen der Öffentlichkeit vor.

Das Family Festival wurde ins Leben gerufen, um das Miteinander, den Austausch und die Geselligkeit in den Mittelpunkt zu stellen und einen Raum zu schaffen, der allen offensteht und an dem man sich gerne trifft und austauscht, einen Ort der Begegnung für Familien, Vereine und öffentliche Einrichtungen.

Das ganze Wochenende über steht der Firmianpark ganz im Zeichen der Kreativität und der Ausgelassenheit. Neben Spielen, Turnieren, Kunst und Mitmach-Aktionen gibt es ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm mit Musik, Tanz und Unterhaltung. Am Samstag, dem 16. Mai, finden Kreativworkshops statt. Darüber hinaus gibt es Kinderschminken, Vorleseaktionen für Kinder, Tischtennisturniere, einen Kinderflohmarkt und Kindertanzen. Der Gastronomiestand bleibt bis in die Abendstunden geöffnet. Am Sonntag, dem 17. Mai, geht es weiter mit Cheerleading-Aufführungen, gemeinsamen Trommel-Sessions, Jongliereinlagen, Gruppentänzen und vielen geselligen Momenten, und auch für das leibliche Wohl ist gesorgt. An den Informationsständen können sich die Besucherinnen und Besucher über die verschiedenen Angebote im Viertel informieren.

Den öffentlichen Einrichtungen und den vor Ort engagierten Vereinen bietet das Festival auch die Möglichkeit, sich zu vernetzen und auszutauschen. Es ist ein guter Anlass, um vorhandene Ressourcen wertzuschätzen und die Rolle der Familie in all ihren Formen zu würdigen. Bereits einen Tag vorher, am 15. Mai, findet im Festsaal des Bozner Rathauses eine Diskussionsrunde mit Fachleuten zu Familienthemen statt.

„Das Family Festival ist wichtiges Fest für die Stadtgemeinschaft“, so Bozens Sozialstadträtin Patrizia Brillo. „Es feiert die Familie und schafft konkrete Möglichkeiten der Begegnung und des Austausches. Außerdem geht es uns darum wertzuschätzen, was Familien leisten, und das Band zwischen den Bürgerinnen und Bürgern, den Einrichtungen und den Vereinen zu stärken, um gemeinsam eine Gemeinschaft aufzubauen, die zusammenhält und in der jeder und jede füreinander einsteht.“

Alle Bürgerinnen und Bürger sind herzlich eingeladen, das Family Festival zu besuchen und gemeinsam schöne, ausgelassene Momente zu erleben. Bei schlechtem Wetter zieht das Family Festival ins „Familienzentrum“ auf dem Montessoriplatz um, damit die meisten der geplanten Aktivitäten und Aufführungen trotzdem stattfinden können.