Fantastische Pilze: Der Film

Von: Ivd

Bozen – Das Capitol Kino in Bozen zeigt nächsten Donnerstag in Zusammenarbeit mit dem Naturmuseum Südtirol den deutschsprachigen Film „Fantastische Pilze – Die magische Welt zu unseren Füßen“.

Der 81-minütige Dokumentarfilm des Regisseurs Louie Schwartzberg nimmt das Publikum mit auf eine visuell eindrucksvolle Reise in die Welt der Pilze: Spektakuläre Zeitraffer- und Makroaufnahmen machen sichtbar, was sonst verborgen bleibt, und vermitteln anschaulich grundlegendes Wissen aus der Mykologie.

Dabei entfaltet der Film eine große Begeisterung für die Bedeutung der Pilze und ihre möglichen Anwendungen, insbesondere in der Medizin. Die pathetisch zugespitzte Erzählweise lädt zum Staunen ein, regt aber zugleich zu einer nüchternen, kritischen Einordnung an. So entsteht ein ebenso faszinierender wie diskussionswürdiger Blick auf ein oft unterschätztes Reich des Lebens.

Der Film wird am kommenden Donnerstag um 18.00 Uhr im Capitol Kino, Dr. Streiter-Gasse 6, in Bozen gezeigt. Der Eintritt ist frei.

Die Filmvorführung findet im Rahmen der derzeit im Naturmuseum Südtirol laufenden Ausstellung „Funga – eine verborgene Welt“ statt. Letztere macht eine Organismengruppe sichtbar, deren ökologische und kulturelle Bedeutung bis heute weitgehend unterschätzt wird und lädt dazu ein, die Vielfalt der Pilze zu entdecken sowie die komplexen Beziehungen zwischen Pilzen, ihrer Umwelt und dem Menschen kennenzulernen und eröffnet neue Perspektiven auf eine bislang oft übersehene Welt.