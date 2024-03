FC Südtirol besucht Pädiatrie in Meran

Meran – Wie bereits vor einigen Tagen in Bozen, so stattete eine Delegation des FC Südtirol am Freitag auch der Abteilung Pädiatrie in Meran einen Besuch ab.

Pst, nicht verraten: Auf der Pädiatrie im Krankenhaus Meran brachte der Osterhase die Geschenke bereits zwei Tage vorher! Das tat der Freude der kleinen Patientinnen und Patienten keinen Abbruch, die Aufregung war bei Jung und Alt groß.

Es wurden Fragen beantwortet, Fotos gemacht, Autogramme gegeben und Fußbälle und kleine Ostergeschenke ausgeteilt. Auch die anwesenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter freuten sich über diesen Besuch und nutzten die Gelegenheit für ein „Selfie“ mit den Jungs und den Spielerinnen der Damenmannschaft.

Eine schöne Aktion, die Abwechslung und gute Laune in den Krankenhausalltag brachte. Gaia Weissmann, die geschäftsführende Primaria und der ärztliche Direktor Valter Ciarrocchi dankten allen für den Besuch: „Eine tolle Aktion!“