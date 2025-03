Feierliche Diplomverleihung am Meraner Kaiserhof

Kaiserhof Meran/Im Bild von links: KM Andreas Köhne (Koordinator der Diätausbildung am Kaiserhof), Martin Stieger (Koordinator der Beruflichen Weiterbildung), KM Sigmar Pazeller (hintere Reihe) Referent, dann die Teilnehmer außer die zwei siehe oben, Ivonne Daurù (in pink) Referentin, Dr. Andreas Erlacher (Direktor-Stellvertreter und Vorsitzender der Prüfungskommission), LR Philipp Achammer, Direktor Hartwig Gerstgrasser

Von: ka

Meran – Am 26. März war es endlich so weit! An der Landeshotelfachschule Kaiserhof fand eine feierliche Diplomverleihung statt. Landesrat Philipp Achammer, KM Andreas Köhne (Koordinator der Diätausbildung) und Direktor Hartwig Gerstgrasser überreichten die Diplome an die Absolventen und Absolventinnen der Ausbildung zum/r Diätetisch geschulten Koch/Köchin.

Insgesamt schlossen elf Teilnehmer:innen die Ausbildung erfolgreich ab und erhielten ihre Diplome. Die Veranstaltung markierte einen bedeutenden Meilenstein für die Absolvent:innen. Sie eigneten sie sich nicht nur theoretische Kompetenzen in Ernährung und Diätetik an, sondern sind jetzt auch in der Lage, ärztliche Verordnungen von Diäten in die Praxis umzusetzen, Nährstoffe auszuwählen, zu berechnen und fachgerecht zuzubereiten.

Direktor Gerstgrasser, Landesrat Achammer und Andreas Köhne betonten in ihren Reden die Relevanz einer fundierten Ausbildung im Bereich der Ernährung und hoben die Rolle der Köchinnen und Köche hervor, die mit ihrer Arbeit einen wesentlichen Beitrag zur Gesundheit der Bevölkerung leisten. Zudem sei es eine besondere Kunst, spezifische Bedürfnisse mit einer exquisiten Küche zu kombinieren.

Martin Stieger, der die Koordinationsstelle für berufliche Weiterbildung leitet, gratulierte den Absolvent:innen und bekräftigte sie dazu, das erworbene Wissen und Können in die Praxis umzusetzen. Er unterstrich die Bedeutung der kontinuierlichen Weiterbildung und des lebenslangen Lernens in der Gastronomiebranche.

Die hohe Qualität des Lehrgangs an der Landeshotelfachschule Kaiserhof wird auch dadurch bestätigt, dass alle Teilnehmer:innen die Ausbildung, die auch von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung DGE zertifiziert ist, weiterempfehlen.

Die Diplomverleihung endete mit einem gemeinsamen Mittagessen, bei dem die Absolvent:innen ihre Erfolge gemeinsam feierten.

Die Veranstaltung war ein voller Erfolg und ein weiterer Schritt in Richtung einer gesünderen Zukunft durch qualifizierte Fachkräfte in der Gastronomie.

Weitere Informationen zur Ausbildung und zum weiterführenden Lehrgang „Diplomierte(r) Diätkoch/Diätköchin“, der im Herbst beginnen wird, erteilt die Landeshotelfachschule Kaiserhof unter Tel. 0473 203 205.

Name Absolventen:

Federspiel Markus

Felderer Peter

Geyr Michael (fehlte bei der Verleihung)

Gunsch Anna

Hofer Sofia

Hopfgartner Celine

Kerschbamer Julia

Niederkofler Anita

Pircher Urban

Tauferer Tanja

Unterholzner Alex (fehlte bei der Verleihung)