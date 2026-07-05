Festliche Diplomübergabe an der WFO Meran

Von: mk

Meran – Mit ihren vier Abschlussklassen und den Absolventen aus der Abendschule hat die Wirtschaftsfachoberschule „F. Kafka“, Meran am 3. Juli deren bestandene staatliche Abschlussprüfung gefeiert. Nach der Diplomübergabe ließen die Maturantinnen und Maturanten mit ihren Eltern und Lehrpersonen sowie Direktor Matthias Ratering den Abend bei einer Grillfeier im Schulhof ausklingen. Eine besondere Erwähnung verdienen sich die Schülerinnen und Schüler, welche hervorragende Ergebnisse erzielt haben.

100 Punkte erhielten Manuel Hueber aus der 5B FM, Lisa Lochmann aus der 5A FM und Stefan Turini aus der 5B FM, mit 99 bzw. 98 Punkten glänzten Patrick Pflug aus der 5A FM und Paul Kofler aus der 5B FM.

Beachtliche 97 Punkte erhielt Sophie Vorhauser aus der 5B FM, allersamt aus der Richtung Finanzen und Marketing. 95 Punkte erhielt Noel Windegger Ganterer aus der 5A WI der Richtung Wirtschaft und Informatik, dicht gefolgt von Philipp Matzoll aus der 5A der Richtung Weltwirtschaft und Sprachen und Greta Oberprantacher aus der 5B FM mit 93 Punkten.

92 erhielten Johannes Lintner 5A WI, Jonas Rainstadler 5AS aus der Abendschule, sowie Klara Runer aus der 5A WS und David Winkler aus der 5A WI.

Max Emer aus der 5A WS, Peter Kuppelwieser aus der 5AS, Maralen Raabe aus der 5AS Sowi und Kevin Zöggeler aus der 5A WI erhielten 90 Punkte.

„Herzlichen Glückwunsch! Wir wünschen allen unseren Maturantinnen und Maturanten einen erholsamen Sommer und viel Erfolg für ihre zukünftigen Projekte!“, erklärt Direktor Matthias Ratering.