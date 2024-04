Film Festival Bozen 2024

Bozen – Neun Jugendliche aus der Europaregion sind auch in diesem Jahr beim Bolzano Film Festival Bozen im Einsatz: Als “Euregio Young Jury” sichten und bewerten sie Filme.

Neun Oberschüler und Oberschülerinnen aus allen drei Teilen der Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino haben heute Morgen ihre Arbeit als Juroren der 37. Ausgabe des Bolzano Film Festival Bozen mit einem Workshop zum Thema “Wie bespricht man einen Film?” aufgenommen. Die Jugendlichen, die gemeinsam die Euregio Young Jury bilden, werden im Laufe der nächsten Tage mit der Welt und dem Handwerk der Filmkritik vertraut gemacht und erhalten von ausgewiesenen Kino-Fachleuten Anleitungen zur Bewertung eines Films.

Neun Jugendliche bilden Euregio Young Jury

Bei der Euregio Young Jury handelt es sich um ein Kooperationsprojekt der Euregio mit dem Filmfestival und dem Jugenddienst Bozen. Die neun Schülerinnen und Schüler der dritten und vierten Klassen Oberschule aus Tirol, Südtirol und dem Trentino sichten und bewerten in den kommenden Tagen bis zum 19. April 2024 beim Filmfestival Bozen fünf Spiel- und Dokumentarfilme. Dabei werden sie von den Mentoren Irene Egger, Arnold Schnötzinger und Rita Maria Lupi unterstützt.

Siegerfilm wird am 20. April bekanntgegeben

Zum Abschluss des Projektes ermitteln die Jurymitglieder den Siegerfilm der Euregio Young Jury 2024. Welcher das ist, wird am Samstagabend von der Jury bekanntgegeben.

Die von der Euregio und den Landesbildungsdirektionen von Südtirol, Tirol und Trient mitgetragene und unterstützte Initiative zur Begabungsförderung in den Bereichen Schreiben, Filmsprache und Medienarbeit soll die teilnehmenden Jugendlichen mit der anregenden und lebendigen Atmosphäre eines internationalen Filmfestivals vertraut machen. Der Siegerfilm wird im kommenden Schuljahr im Rahmen des Programms “Kino&Schule” in verschiedenen Kinos der Euregio in Innsbruck, Bozen und Trient in Anwesenheit der Regisseurin oder des Regisseurs gezeigt.