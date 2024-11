Film “Vermiglio”: Auf dem Weg zum Oscar

Von: luk

Los Angeles – Italien ist mit dem Film “Vermiglio” der Bozner Regisseurin Maura Delpero unter den 85 Ländern vertreten, die von der Academy of Motion Picture Arts and Sciences für den Wettbewerb um den Oscar für den besten internationalen Spielfilm zugelassen worden sind. Die Liste der 15 ausgewählten Filme wird am 17. Dezember bekanntgegeben, während die offiziellen Nominierungen der Finalisten am Freitag,17. Januar 2025, veröffentlicht werden.

In der Kategorie “International Feature Film” dürfen Spielfilme von über 40 Minuten Länge teilnehmen, die außerhalb der USA produziert wurden und deren Dialoge zu mindestens 50 Prozent in einer anderen Sprache als Englisch geführt werden. Die Oscar-Verleihung findet am Sonntag, 2. März 2025, im Dolby Theatre in Hollywood statt.

Delpero erhielt Unterstützung von der italienischen Kulturabteilung sowie für diesen Film von der IDM Südtirol Film Commission. Für “Vermiglio” wurde sie bereits mit dem Silbernen Löwen der Filmfestspiele von Venedig ausgezeichnet.

“Wir gratulieren Maura Delpero. Dies ist eine besondere Nachricht”, betonte Landeshauptmann Arno Kompatscher begeistert. “Es macht uns stolz, dass diese außergewöhnliche Produktion die Chance hat, um die renommierte Oscar-Statuette zu konkurrieren, und dabei die Südtiroler Filmkunst auf der internationalen Bühne präsentiert.”

Auch Vize-Landeshauptmann und Landesrat für italienische Kultur und Wirtschaft Marco Galateo zeigte sich erfreut: “Die Nachricht, dass ‘Vermiglio’ an den Oscars teilnimmt, erfüllt mich mit Freude. Sie beweist, dass die Entscheidung, lokale Künstler wie Maura Delpero zu fördern, große Erfolge und Anerkennung für unser Land bringen kann.”