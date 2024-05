Filmabend im Zeichen von Adoption und familiärer Pflegeanvertrauung

Am 9. Mai

Bozen – Unter dem Motto “Ich vertraue dir” organisiert die Dienststelle Adoption Südtirol gemeinsam mit der Beratungsstelle für Familienanvertrauung und dem Filmclub Bozen einen Filmabend. Der Film “Il ragazzo con la bicicletta” (Der Junge mit dem Fahrrad) thematisiert den Wunsch eines Jugendlichen, der in einem Kinderheim aufwächst, seinen Vater wiederzufinden.

Es geht darum, dass jedes Kind das Recht und das Bedürfnis nach einer Familie hat. Es braucht ein Umfeld, das sich um das Kind kümmert, emotional und materiell. Wenn dies in der eigenen Familie nicht möglich ist, können Kinder auch in Südtirol zeitweise oder vollzeitig in einer Pflegefamilie ein neues Umfeld finden, um gut aufzuwachsen.

Um das Thema der Adoption und Pflegeanvertrauung in den Mittelpunkt zu rücken, wurden zwei Filmabende im Filmclub Bozen organisiert. Im März wurde der Film “Sisters” gezeigt, nun folgt mit “Il ragazzo con la bicicletta” der zweite Filmabend. Dieser findet am 9. Mai um 20.00 Uhr im Filmclub in Bozen statt, der Eintritt ist frei.

Im Anschluss daran werden Vertreterinnen und Vertreter der Dienststelle Adoption, der Beratungsstelle für Familienanvertrauung, des Vereins Amici dei Bambini, des Vereins Amici Trentini und des Vereins Südtiroler Adoptiv- und Pflegeeltern sich in einer Gesprächsrunde einbringen.