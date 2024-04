Filmprojekt „Religionen in Südtirol“ vorgestellt

Bozen – Aus erster Hand mehr voneinander erfahren, einander kennenlernen und dadurch zu einem friedlichen Miteinander beitragen: Darum geht es beim Filmprojekt „Religionen in Südtirol“, das vom diözesanen Amt für Dialog gemeinsam mit Hannes Penn von „White Stone Film“ verwirklicht worden ist. Der 45-minütige Film und die sechs Kurzfassungen sind gestern im Bozner Pastoralzentrum vorgestellt worden.

Alle Religionen, die es in Südtirol gibt (Hinduismus, Buddhismus, Judentum, Christentum, Islam, Sikhismus und Bahai), beziehen im Filmprojekt zu folgenden Themen Stellung: Das Wesen der Religion, die Rolle der Frau, Fasten(zeit), Jenseitsvorstellung, Gebet und soziales Engagement. Das Amt für Dialog der Diözese hat gemeinsam mit Hannes Penn (White Stone Film) sechs Kurzfilme erstellt, die jeweils eines dieser Themen behandeln, sowie einen 45-minütigen Film, der am 26. April auf RAI Südtirol ausgestrahlt wird.

Die Kurzfilme sind vor allem für Schulklassen, Jugend- und Firmgruppen gedacht, können aber auch gezielt in der Erwachsenenbildung eingesetzt werden. Aus diesem Grunde wurde gestern zu einem Treffen im Bozner Pastoralzentrum für jene Organisationen und Institutionen eingeladen, für die dieses Projekt ein Impuls zum Weiterdenken, eine Anregung für weitere konkrete Schritte sein kann. An der Vorstellung haben das Katholische Forum, die Consulta delle aggregazioni laicali, die Katholische Frauen- und Männerbewegung, die SKJ und das Institut „De pace fidei“ teilgenommen.

„Die Unterschiede zwischen den Religionen gilt es anzunehmen; die Verschiedenheit soll aber nicht länger Grund sein, um Barrieren zu errichten, sondern durch Verständnis und Wertschätzung soll dazu beigetragen werden, Brücken zueinander zu bauen“, betonte Giorgio Nesler, Diözesanreferent für den interreligiösen Dialog. „Die religiösen und kulturellen Unterschiede dürfen nicht daran hindern, sich gemeinsam aktiv für mehr Menschlichkeit zu engagieren“, ist Nesler überzeugt.

Weitere Informationen zum Filmprojekt gibt es auf der Homepage www.bz-bx.net/religionen. Auf dieser Webseite sind auch die sechs Kurzfilme online. Während es den langen Film bisher nur in deutscher Sprache gibt, sind die Kurzfilme sowohl in einer deutschen als auch in einer italienischen Fassung verfügbar.