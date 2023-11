Schlanders – Vernissage und Ausstellung “FLORA” Elfi Sommavilla im BASIS Schlanders. In ihrer kreativen Arbeit experimentiert die Künstlerin intensiv mit Formen und Farben, um außergewöhnliche Unikate zu gestalten. Ihre bevorzugten Werkstoffe sind Ton und Porzellan, auf die sie in der traditionellen Majolika-Technik zurückgreift. Dabei dient die Natur, insbesondere die Welt der Blüten, als ihre Hauptinspiration. Ihre Werke sind Zeugnisse von Schönheit und Zerbrechlichkeit, die in den Farbpigmenten und der Formenvielfalt zum Leben erweckt werden.

Über ihre Arbeit

“Bei der Herstellung von Kleinserien variiere ich bewusst das Spiel von Form und Farbe. So entstehen Unikate, die sich beim näheren Hinsehen klar unterscheiden. Das Gefüge solcher Variationen in größeren Installationen erzeugt seinen eigenen faszinierenden Rhythmus, der das Auge des Betrachters einläd zu verweilen, wie auch im Zyklus meines jüngsten Konzeptes “FLORA“.

Die Pflanzen, im Besonderen die Blüte sind Sinnbild für Schönheit als auch Verletzlichkeit und erblühen tongeworden aus dem Musterwalzenrelief im Schimmern der Farbpigmente.”

Material und Technik

“Ton und Porzellan sind die Ausgangsmaterialien aus denen ich meine Arbeiten entstehen lasse. Dabei wende ich Plattentechnik als auch freies Modellieren in meiner Arbeitsweise an. Die keramischen Rohformen bemale ich in der klassischen Majolika-Technik, wobei die Pigmente erst nach dem Brennen ihre eigentliche Farbigkeit entfalten.”