Florianifeier mit Fahrzeugweihe am vergangenen Samstag

St. Martin – Er ist der Schutzheilige gegen Feuergefahr: der Heilige Florian. Da sein Gedenktag in diesem Jahr auf einen Wochentag fällt, hat die Freiwillige Feuerwehr von St. Martin in Passeier ihre Florianifeier vorgezogen: Am vergangenen Samstag begingen die 57 aktiven Florianijünger ihre Florianifeier. Höhepunkt war dabei die Weihe eines neuen Mannschaftstransportfahrzeuges.

57 aktive Mitglieder und 17 Wehrmänner außer Dienst zählt die Freiwillige Feuerwehr St. Martin in Passeier. Am vergangenen Samstagabend feierte die Wehr den Tag ihres Schutzpatrons, den Hl. Florian, dessen Gedenktag am 4. Mai in diesem Jahr auf einen Wochentag fällt. Die Florianifeier war einmal mehr Anlass, um für die unfallfreien Einsätze im vergangenen Jahr zu danken und für ein neues, verletzungsfreies Jahr zu bitten, aber auch um das neue Fahrzeug der FF St. Martin zu segnen.

Gerät und Fahrzeuge, um helfen zu können

„Die Anschaffung dieses Fahrzeuges war notwendig, weil das alte MTF technisch nicht mehr auf dem aktuellen Stand war und einige Mängel aufwies“, erklärte Kommandant Roland Gufler vor der Fahrzeugweihe durch P. Alexander Pixner OT. „Wir alle wissen, dass bei einem Feuerwehreinsatz gilt: je schneller die Hilfe, desto geringer der Schaden“, betonte auch Bürgermeisterin Rosmarie Pamer in ihren Grußworten. „Deshalb ist es wichtig und unerlässlich, dass unsere Feuerwehren über entsprechendes Gerät und über entsprechende Fahrzeuge verfügen, um helfen zu können“ unterstrich die Bürgermeisterin.

MTF-A für neun Feuerwehrleute

Bei dem neuen Fahrzeug handelt es sich um ein Mannschaftstransportfahrzeug mit Allrad, das Platz für insgesamt neun Feuerwehrmänner und -frauen bietet und mit der notwendigen Grundausstattung ausgestattet ist. Das MTF-A ist von der Firma Kofler Fahrzeugbau aus Lana konzipiert und vom Landesfeuerwehrverband Südtirol und der Gemeinde St. Martin mitfinanziert worden. Fahrzeugpatin ist Stefania Pircher, Ehefrau von Kommandant-Stellvertreter Lukas Fahrner.

Ehrungen verdienter Mitglieder

Die Florianfeier der FF St. Martin in Passeier war nicht zuletzt eine gute Gelegenheit, um langjährige und verdiente Mitglieder für ihren selbstlosen Einsatz zum Wohle der Dorfgemeinschaft zu ehren. Ausgezeichnet worden sind für 60 Jahre treue Mitgliedschaft Paul Pichler und Albert Pichler sowie für 50 Jahre Mitgliedschaft Alois Pöhl, Siegfried Unterthurner, Günther Pichler, Karl Schiefer und Karl Lahner.