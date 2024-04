Flüchtige Schönheiten: Fotoausstellung von Viktor Canins

Lajen – Die Frage nach der Dauerhaftigkeit von Schönheit zieht sich wie ein roter Faden durch die Fotoausstellung von Viktor Canins, die einlädt, den Bereich der eigenen Wahrnehmung zu erweitern.

Seit einigen Jahren setzt sich der Hobbyfotograf mit den Lebensgewohnheiten der Schmetterlinge in der Umgebung von Lajen auseinander, um deren Ästhetik in Bildern einzufangen, festzuhalten, zu konservieren. Es ist eine Schönheit, die aus dem Verständnis für die Natur, ihrer Lebenszyklen und der Flüchtigkeit des Moments geboren wird. Seine Bilder machen aufmerksam, sie zeigen auf, was lebt und was stirbt, denn nur kurz ist die Lebensdauer dieser zarten Geschöpfe. Die gezeigten Fotos sind deshalb mehr als nur Abbildungen – sie sind Fenster zu einer Welt, die oft übersehen wird.

Viktor Canins, geb. 1956, Elektroinstallateur aus St. Ulrich in Gröden, hat sich neben seiner Leidenschaft für die Schmetterlinge auch der Musik verschrieben – er spielt Gitarre und Kontrabass in mehreren Gruppen.

12.4.–6.9.2024

Lajen | Öffentliche Bibliothek | Dorfplatz 3/A

Eröffnung: Freitag, 12.4.2024, 18.30 Uhr

Die Ausstellung kann bis zum 6. September 2024 besichtigt werden. Nähere Infos dazu erteilt Elisabeth Frei, Tel. 333 455 62 36.

Öffnungszeiten

Mo + Mi + Sa 8.30–11.30; Di 14.30–17.30; Do 17.30–20; Fr Schulzeit 15.30–17, Fr Sommermonate 17.30–19 Uhr

kunstimgange@gmail.com

Folgt uns auf Instagram: bibliothek.lajen

Alle bisherigen Ausstellungen auf www.lajen.eu/de/Dorfleben/Orte/Kunst_im_Gang_e_

Schmetterlings(t)räume

Vom 12.04. bis zum 20.04.2024 organisiert der Bildungsausschuss Lajen in Zusammenarbeit mit der Öffentlichen Bibliothek Lajen und der Gruppe Kunst im Gang[e] die Projektwoche „Schmetterlings(t)räume“. Unter der Projektleitung von Ulrike Folie konnten namhafte Referenten eingeladen werden und es finden zahlreiche Veranstaltungen statt: Auftakt bildet die Eröffnung der Fotoausstellung „Flüchtige Schönheiten“ mit Viktor Canins am Freitag, 12. April, 18:30 Uhr, in der Bibliothek Lajen; weiters werden ein Fotokurs, ein Tanzworkshop für Kinder, Abendvorträge übers naturnahe Gärtnern mit Alexander Huber und über Schmetterlinge mit Viktor Canins angeboten. Höhepunkt und Abschluss der Projektwoche: der bekannte Klimaforscher Georg Kaser besucht Lajen am 20.04.2024 um 20 Uhr zu einem Abendvortrag „Die Klimakrise ist da! Wie geht es weiter?“ im Kulturhaus.

Das bunte Programm ergänzt das Musical „Schmetterlingssommer“ sowie verschiedene Workshops im Rahmen von „Querbeet“ – ein besonderer Vormittag im Minnehus-Garten: es werden alte Gemüse- und Blumensorten vorgestellt und Kräuterprodukte präsentiert. Mit der „Wiesenwerkstatt“ von der Umweltwerkstatt Neustift und dem „Weltacker“ mit Gabriele Falschlunger werden die aufgegriffenen Themen noch vertieft. Der Fotowettbewerb “geheimnisvoll, vielfältig, bunt“ lädt ein, sich auch im Sommer mit den Schmetterlingen zu beschäftigen. Das detaillierte Programm ist auf www.biblio.bz.it/lajen veröffentlicht.