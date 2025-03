Frauen – das Rückgrat der Gesellschaft  

Von: mk

Bozen – Am 8. März begehen wir den Internationalen Frauentag – ein Tag nur zum Feiern? Die Frauen im größten katholischer Sozialverband Südtirols KVW beschäftigen sich besonders mit der Frage, was Frauen in unserer Gesellschaft immer noch zugemutet wird. Frauen leisten nach wie vor den größten Teil der unbezahlten Care-Arbeit – sowohl in der Familie, in der Pflege als auch im Ehrenamt. Ohne diese Sorgearbeit gäbe es keine Wirtschaftstätigkeit.

Sie übernehmen Verantwortung in Beruf und Gesellschaft und tragen oft eine Doppel- und Dreifachbelastung. Gleichzeitig kämpfen sie mit strukturellen Ungerechtigkeiten: ungleiche Bezahlung, fehlende Karrierechancen, mangelnde Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

Gerade weil sich der KVW in diesem Jahr mit dem Jahresthema „Ein gutes Leben für alle“ einen inklusiven Schwerpunkt gesetzt hat, sei es wichtig, dass auch die weibliche Hälfte der Bevölkerung ein gutes, erfülltes und finanziell selbstbestimmtes Leben führen kann.

Für ein gutes Leben für alle sei es notwendig, dass Frauen nicht nur Anerkennung, sondern auch echte Chancengleichheit erfahren. Auch im 21 Jahrhundert müssen Frauen sich immer noch zwischen beruflicher Karriere oder Kinder entscheiden. Die Geburtenrate ist von über drei Kindern im Jahr 1965 auf durchschnittlich 1,6 Kinder pro Frau im Jahr 2023 gesunken.

„Wir stellen uns die Frage: Wie viel kann und darf eine Gesellschaft Frauen zumuten? Und welche gesetzlichen Rahmenbedingungen brauchen wir, um Aufgaben und Verantwortung gerechter zu verteilen? Frauen sind das Rückgrat der Gesellschaft und leisten mit ihrer Pflege – und Erziehungsarbeit die Basis für ein gut funktionierendes Wirtschaftssystem ohne, dass sie dafür Lohn- oder Rentenansprüche erhalten“, so die Vorsitzende der KVW Frauen Heidrun Goller.

Als Sozialverband setze man sich für eine Gesellschaft ein, in der Frauen nicht mehr zwischen Selbstaufgabe und Verantwortung zerrieben werden. Der Internationale Frauentag sei Anlass, nicht nur Dank und Anerkennung auszusprechen, sondern auch konkrete Schritte für mehr Gerechtigkeit einzufordern. Denn ein gutes Leben für Frauen sei ein gutes Leben für alle.