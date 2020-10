Frei.Wild heuer schon zum dritten Mal in Top drei der deutschen Albumcharts

Brixen – Die Brixner Deutschrocker Frei.Wild wollten eigentlich im Jahr 2020 eine Live-Pause einlegen und es nach den Riesenerfolgen der letzten Jahre etwas ruhiger angehen lassen, nun aber stehen sie zum dritten Mal in diesem Jahr in den Top drei der offiziellen deutschen Albumcharts. Nach Platz eins für das „Corona Quarantäne Tape“ im April und Platz zwei für „Brotherhood“ (einem gemeinsamen Album mit den amerikanischen Bikern der Orange County Choppers) im August, landet nun auch „Corona Tape II – Attacke ins Glück“ auf Platz zwei der Charts, geschlagen nur von den Rappern Ufo361&Sonus030.

Angesichts der Corona-Pandemie schien die Pause glücklicherweise gut gewählt zu sein, doch Abwarten bis sich die Situation für den Kulturbereich wieder normalisiert war für Frei.Wild keine Option. „Nur war und ist dieses Warten noch nie Frei.Wilds Stärke gewesen“, so die Band, „wir glauben dieses über 19 Jahre hart erkämpfte Band-Überlebenstraining hat uns im Vergleich zu vielen anderen sehr große Vorteile beschert. Nicht so sichtbar in goldenen Zeit, aber in Zeiten wo der Wind kalt und heftig weht, merkt man diese Stärken erst umso mehr.“

Vor allem die Fans seien der Grund, warum Frei.Wild anstatt der angedachten Pause nun gleich drei neue Alben produziert hat: „Und weil uns diese Band, dieses Team dahinter, weil ihr alle uns so unfassbar viel bedeutet, haben wir 2020 alle Auszeitpläne ruhen lassen und einfach alle uns möglichen Hebel auf ‚Attacke‘ gestellt. Auch weil wir wissen, dass sehr viele von euch nicht gerade einfache Tage durchleben.“

Mit Mut machenden Songs, mit Texten, die auch in schwierigen Zeiten Hoffnung schenken, schaffte es „Corona Tape II – Attacke in Glück“ auf den zweiten Platz der Charts – für Frei.Wild das elfte Top-Ten-Album in Deutschland. Mit millionenfach verkauften Tonträgern und mehreren Gold- und Platinauszeichnung gehört die 2001 in Brixen gegründete Band zu den erfolgreichsten Vertretern deutschsprachiger Rockmusik.