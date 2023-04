Für eine lebendige Chorkultur

Bozen – Der Südtiroler Chorverband hat einen neuen Geschäftsführer. Mit Ende März hat der Brixner Klaus Gufler, Jahrgang 1969, seine Tätigkeit in der Geschäftsstelle des Verbandes in Bozen aufgenommen. Gemeinsam mit dem Team rund um Verbandsobmann Erich Deltedesco wird er an der Förderung des Chorwesens ins Südtirol arbeiten.

Zum Südtiroler Chorverband gehören mehr als 400 Chöre mit mehr als 10.000 Sängern und Sängerinnen. Gufler ist selbst Sänger bei Choriosum und beim Männerchor Neustift, dem er als Obmann vorsteht. Deshalb kennt er die Herausforderungen des Ehrenamts und die große soziale und kulturelle Bedeutung des Singens im Chor aus eigener Erfahrung.

„Die Übernahme der Aufgabe bedeutet für mich die richtige Herausforderung zum richtigen Zeitpunkt“, freut sich Gufler auf die neue Aufgabe: „Meine Schwerpunkte werden unter anderem in der Fortbildung der Sänger und Sängerinnen, in der Aus- und Weiterbildung der Chorleiter, und in der Jugendarbeit liegen.“ Außerdem sehe er es als wichtig an, Brücken zwischen den Generationen, zwischen weltlicher und moderner sowie zwischen kirchlicher und traditioneller Musik zu bauen. „Ziel wird es immer sein, für eine gelebte und lebendige Volkskultur zu arbeiten“, betont der neue Geschäftsführer.