Für mehr Südtiroler Weine in Gastronomie und Hotellerie

Von: Ivd

Bozen – Eine stärkere Präsenz von Südtiroler Weinen auf den Weinkarten und Speisekarten heimischer Gastronomiebetriebe und Hotels: Um dieses Anliegen voranzubringen, hat der Landesrat für Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Tourismus Luis Walcher Vertreter des Konsortiums Südtirol Wein, des Südtiroler Bauernbundes, des HGV sowie von IDM Südtirol zu einem Austausch eingeladen.

“Unsere Weine sind durch ihre herausragende Qualität, die auch international anerkannt ist, ein echtes Aushängeschild Südtirols”, betont Landesrat Walcher: “Zahlreiche Gastronomiebetriebe und Hotels gehen bereits mit gutem Beispiel voran und bieten viele heimische Weine an. Gleichzeitig wissen wir, dass noch Potenzial besteht, um das Angebot zu erweitern und die Sichtbarkeit unserer Weine weiter zu stärken.”

Ähnlich sieht es der Präsident des Hoteliers- und Gastwirteverbandes HGV Klaus Berger: “Die Gastronomie und Hotellerie sind zentrale Botschafter der Südtiroler Weinqualität. Eine starke Präsenz heimischer Weine auf den Karten ist Ausdruck regionaler Identität, gelebter Partnerschaft mit der Landwirtschaft und ein Mehrwert für das touristische Gesamterlebnis.”

Auch Bauernbund-Landesobmann Daniel Gasser teilt die Überzeugung, dass eine enge Zusammenarbeit zwischen Landwirtschaft und Gastronomie beiden Seiten zugutekommt: “Gerade beim Wein zeigt sich, dass eine Zusammenarbeit zwischen Landwirtschaft und Gastronomie beiden Seiten Vorteile bringt. Auch wir glauben, dass es noch viel Absatzpotential gibt, nicht nur für Wein, sondern auch für viele andere bäuerliche Produkte. Wir sind auf dem richtigen Weg, aber noch nicht am Ziel”, unterstreicht Gasser.

Im Rahmen des Treffens wurde vereinbart, dass die Preisgestaltung für Produzenten und Gastronomen fair und ausgewogen sein soll – zum Vorteil aller, auch der Kunden. Einigkeit herrschte auch darüber, dass Wein ein Leitprodukt des Südtiroler Tourismus ist und der Absatz im touristischen Sektor für die Weinwirtschaft eine Schlüsselrolle spielt. “Unsere Tourismus- und Gastronomiebetriebe sind für die Weinwirtschaft nicht nur ein zentraler Absatzkanal, sondern auch eine wichtige Bühne für unser Produkt”, erklärt der Präsident des Konsortiums Südtirol Wein Andreas Kofler. Er unterstreicht zudem, dass das Angebot von Südtiroler Weinen im Tourismus zur Authentizität des Südtirol-Erlebnisses beitrage und ein wichtiger Schritt zu einer Wirtschaft der kleinen Kreisläufe sei. “Nicht zuletzt sorgen wir dafür, dass die gesamte Wertschöpfungskette im Land liegt: von den Bauernfamilien über die Kellereien bis zur Tourismuswirtschaft”, betont Kofler.

Als Ergebnis des Treffens wurde vereinbart, gemeinsam mit IDM Südtirol konkrete Maßnahmen zu erarbeiten, um die Kommunikation zwischen Weinwirtschaft und Gastronomie beziehungsweise Hotellerie zu verbessern und die Sensibilisierung für Südtiroler Weine zu erhöhen.