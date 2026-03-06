Gabriel-Grüner-Schülerpreis geht an zwei Schüler der Landesberufsschule Gutenberg

Von: luk

Bozen – Die Schüler Annalena Gufler und Fabian Pircher von der Landesberufsschule „J. Gutenberg“ in Bozen sind mit dem Gabriel-Grüner-Schülerpreis 2026 ausgezeichnet worden. Prämiert wurde ihre Reportage mit dem Titel „Wann hört Heimat auf?“.

In ihrem Beitrag porträtieren die beiden den ältesten Bauern der Gemeinde Moos in Passeier. Die Reportage verbindet dessen Lebensgeschichte mit dem Thema des Verschwindens traditioneller Bauernhöfe in Südtirol. Der Beitrag entstand auf Basis von Recherchen und wird durch Fotografien ergänzt.

Der Preis wird von Zeitenspiegel Reportagen gemeinsam mit Partnern in Südtirol, darunter das Wochenmagazin ff, vergeben und zeichnet journalistische Arbeiten junger Talente aus. Eine Fachjury wählte die Gewinner aus insgesamt neun eingereichten Arbeiten aus.

Mit dem Preis verbunden sind Praktika beim Wochenmagazin ff in Bozen sowie beim deutschen Nachrichtenmagazin Stern in Hamburg. Die Preisverleihung findet am 22. Mai 2026 in Mals statt.