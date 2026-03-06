Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Kultur > Gabriel-Grüner-Schülerpreis geht an zwei Schüler der Landesberufsschule Gutenberg
Annalena Gufler und Fabian Pircher freuen sich

Gabriel-Grüner-Schülerpreis geht an zwei Schüler der Landesberufsschule Gutenberg

Freitag, 06. März 2026 | 17:36 Uhr
Gufler-Pircher
LBS "J. Gutenberg"
Schriftgröße

Von: luk

Bozen – Die Schüler Annalena Gufler und Fabian Pircher von der Landesberufsschule „J. Gutenberg“ in Bozen sind mit dem Gabriel-Grüner-Schülerpreis 2026 ausgezeichnet worden. Prämiert wurde ihre Reportage mit dem Titel „Wann hört Heimat auf?“.

In ihrem Beitrag porträtieren die beiden den ältesten Bauern der Gemeinde Moos in Passeier. Die Reportage verbindet dessen Lebensgeschichte mit dem Thema des Verschwindens traditioneller Bauernhöfe in Südtirol. Der Beitrag entstand auf Basis von Recherchen und wird durch Fotografien ergänzt.

Der Preis wird von Zeitenspiegel Reportagen gemeinsam mit Partnern in Südtirol, darunter das Wochenmagazin ff, vergeben und zeichnet journalistische Arbeiten junger Talente aus. Eine Fachjury wählte die Gewinner aus insgesamt neun eingereichten Arbeiten aus.

Mit dem Preis verbunden sind Praktika beim Wochenmagazin ff in Bozen sowie beim deutschen Nachrichtenmagazin Stern in Hamburg. Die Preisverleihung findet am 22. Mai 2026 in Mals statt.

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
Strom: Preis-Schock für Kunden steht vor der Tür
Kommentare
83
Strom: Preis-Schock für Kunden steht vor der Tür
Dieselpreise knacken in Südtirol die Zwei-Euro-Hürde
Kommentare
70
Dieselpreise knacken in Südtirol die Zwei-Euro-Hürde
Südtirols Luft 2025: Euro 6 hilft, Holzöfen schaden
Kommentare
61
Südtirols Luft 2025: Euro 6 hilft, Holzöfen schaden
Steigende Wartezeiten? – Messner kontert
Kommentare
42
Steigende Wartezeiten? – Messner kontert
Steuerhinterziehung in Luxusbranche: Schwere Vorwürfe gegen bekannten Unternehmer
19
Steuerhinterziehung in Luxusbranche: Schwere Vorwürfe gegen bekannten Unternehmer
Anzeigen
Biotitan
Biotitan
Die Revolution der Instandhaltung in Südtirol
Traumhafte Pistenverhältnisse in der Alpin Arena Schnals
Traumhafte Pistenverhältnisse in der Alpin Arena Schnals
Skifahren am Gletscher
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 