Gaming-Event in Südtirol: „KiMM Together“ lädt zur 24-Stunden-Party ein

Von: mk

Bozen – Am kommenden Wochenende heißt es für Gaming-Fans in Südtirol wieder „KiMM Together“! Das Event, organisiert vom Gaming-Verein DUNG VFG, verspricht auch bei seiner dritten Ausgabe eine 24-stündige LAN-Party, bei der Spielspaß und Gemeinschaft im Vordergrund stehen. Die Veranstaltung richtet sich an alle, die Interesse an der Gaming-Kultur haben, unabhängig von Erfahrung oder Alter. „Gaming ist mehr als nur ein Hobby“, betont Hannes Waldner, der Vorsitzende des Vereins DUNG. „Es ist eine Kulturform, die Menschen verbindet und einen kreativen, sozialen Raum schafft.“

Abwechslungsreiches Programm für alle Gaming-Interessen

Auf die Teilnehmer warten nicht nur die klassische LAN-Party (Plätze dafür müssen reserviert werden), sondern auch ein buntes Rahmenprogramm: Vom “Modernen Videospiel Zehnkampf“-Turnier für all jene, die eine richtige Herausforderung brauchen, bis hin zu spannenden Multiplayer-Sessions mit 16 Personen in „Mario Kart“ oder einen eigenen VR-Bereich, bietet das Event für jede und jeden etwas. Highlight ist auch dieses Jahr wieder die riesige Retro-Area mit Konsolen aus 50 Jahren Videospiel-Geschichte. Auch abseits der digitalen Welt gibt es Aktivitäten: Ein separater Bereich für Gesellschafts- und Kartenspiele mit eigenen Turnieren und einen Brettspielflohmarkt (in Zusammenarbeit mit dem Jugenddienst Meran, dem Moaser Spieletreff und dem Spieleverein DinX) sowie Talks und Workshops rund um Gaming und Kultur stehen ebenfalls auf dem Plan. Der Eintritt ist frei, für fünf Euro kann aber ein Game-Pass für die Nutzung der zahlreichen Spielstationen erworben werden.

Gaming als moderne Kulturform

Gaming hat sich in den letzten Jahren stark entwickelt und ist längst ein fester Bestandteil unserer Gesellschaft. „Videospiele können genauso wertvoll wie Filme oder Bücher sein – sie erzählen Geschichten, schaffen Erlebnisse und fördern den Zusammenhalt“, erklärt Waldner. Diese soziale Dimension zeigt sich bei Events wie dem „KiMM Together“: Menschen, die sich sonst nur online begegnen würden, kommen hier zusammen, tauschen sich aus, spielen gemeinsam in Teams und erreichen gemeinsame Erfolge. Gaming fördert zudem strategisches Denken, Teamarbeit und Problemlösungsfähigkeiten – alles Kompetenzen, die auch im Alltag von Nutzen sind.

Zukunft der Gaming-Kultur in Südtirol

Mit „KiMM Together“ hat DUNG einen Fixpunkt für die Gaming-Kultur in Südtirol geschaffen. Waldner ist überzeugt: „Es gibt so viele begeisterte Gamer hier, und wir wollen ihnen weiterhin für ihre Leidenschaft eine Plattform bieten.“ Der Verein organisiert nunmehr seit zwei Jahren Gaming-Veranstaltungen, tritt als Lobby-Vertreter auf und will auch dies in Zukunft tun, um die Gaming-Community in der Region zu fördern.

Noch können sich Interessierte für die LAN-Party anmelden. Weitere Informationen zur Veranstaltung und Anmeldung gibt es auf der Website des Vereins (https://www.dung-gaming.it).