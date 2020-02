Gedenken an Hans und Sophie Scholl in Bozen

Bozen – In Bozen haben am heutigen Samstag um 11.30 die offiziellen Feierlichkeiten am Hans-und-Sophie-Scholl-Platz stattgefunden, um an die beiden Mitglieder der „Weißen Rose“ anlässlich ihres 77. Jahrestages zu erinnern. Auch Bürgermeister Renzo Caramaschi war bei den Feierlichkeiten anwesend.

Hans Fritz Scholl war als Mitbegründer und prägendes Mitglied der in den Jahren 1942 und 1943 aktiven studentischen Widerstandsgruppe aktiv, die ihre ersten Flugblätter mit dem Namen „Weiße Rose“ unterzeichnete.

Der Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus gilt zusammen mit dem mit ihm befreundeten Alexander Schmorell als Hauptverfasser der von der Gruppe verbreiteten Flugblätter gegen die NS-Diktatur.

Aufgrund dieser Aktivitäten wurde er im ersten Prozess gegen die Mitglieder dieser Widerstandsgruppe vor dem Volksgerichtshof unter dem Vorsitz Roland Freislers mit seiner Schwester Sophie Scholl und dem mit ihm befreundeten Christoph Probst wegen „Wehrkraftzersetzung“, „Feindbegünstigung“ und „Vorbereitung zum Hochverrat“ zum Tode verurteilt und noch am selben Tag hingerichtet.

Nach der Aufhebung von NS-Unrechtsurteilen gelten das Urteil und die Hinrichtung heute als rechtswidrig.